Littler und van Veen als Favoriten – wer zieht in den Darts-WM-Final ein?

Die Darts-Weltmeisterschaft geht in die finale Phase. Nach den Viertelfinals am gestrigen Donnerstag stehen heute die beiden Halbfinals an. Zuerst trifft Titelverteidiger und Topfavorit Luke Littler (Weltnummer 1) auf Überraschungsmann Ryan Searle (Weltnummer 20). Im Anschluss spielen Humphries-Bezwinger Gian van Veen (Weltnummer 10) und der zweifache Weltmeister Gary Anderson (Weltnummer 14) den zweiten Finalisten aus.

Hier bist du ab 20.30 Uhr live im Ticker und im Stream mit dabei.