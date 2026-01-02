Littler und van Veen als Favoriten – wer zieht in den Darts-WM-Final ein?

Im Anschluss spielen Gian van Veen und Gary Anderson um einen Platz im WM-Final vom morgigen Samstagabend. Van Veen ist in der Weltrangliste als Zehnter vier Plätze vor dem Schotten klassiert und geht als leichter Favorit in die Partie. Der 23-jährige Niederländer spielt ein hervorragendes Turnier, was nicht nur sein 3-Dart-Schnitt von 101,81 Punkten sowie die Checkout-Quote von 50 Prozent unterstreichen. Im Viertelfinal bezwang van Veen die Weltnummer 2 Luke Humphries souverän 5:1.
Knüpft van Veen an diese Leistung an, wird es Anderson sehr schwer haben. Der zweifache Weltmeister hat aber Erfahrung auf den ganz grossen Bühnen und an der laufenden WM bereits zwei Niederländer – Jermaine Wattimena und Michael van Gerwen – aus dem Turnier geworfen.
