Darts-WM live: Die Halbfinals mit Luke Littler in Ticker und TV

Littler und van Veen als Favoriten – wer zieht in den Darts-WM-Final ein?

02.01.2026, 19:30

Die Darts-Weltmeisterschaft geht in die finale Phase. Nach den Viertelfinals am gestrigen Donnerstag stehen heute die beiden Halbfinals an. Zuerst trifft Titelverteidiger und Topfavorit Luke Littler (Weltnummer 1) auf Überraschungsmann Ryan Searle (Weltnummer 20). Im Anschluss spielen Humphries-Bezwinger Gian van Veen (Weltnummer 10) und der zweifache Weltmeister Gary Anderson (Weltnummer 14) den zweiten Finalisten aus.

Hier bist du ab 20.30 Uhr live im Ticker und im Stream mit dabei.

Gian van Veen – Gary Anderson
Im Anschluss spielen Gian van Veen und Gary Anderson um einen Platz im WM-Final vom morgigen Samstagabend. Van Veen ist in der Weltrangliste als Zehnter vier Plätze vor dem Schotten klassiert und geht als leichter Favorit in die Partie. Der 23-jährige Niederländer spielt ein hervorragendes Turnier, was nicht nur sein 3-Dart-Schnitt von 101,81 Punkten sowie die Checkout-Quote von 50 Prozent unterstreichen. Im Viertelfinal bezwang van Veen die Weltnummer 2 Luke Humphries souverän 5:1.

Knüpft van Veen an diese Leistung an, wird es Anderson sehr schwer haben. Der zweifache Weltmeister hat aber Erfahrung auf den ganz grossen Bühnen und an der laufenden WM bereits zwei Niederländer – Jermaine Wattimena und Michael van Gerwen – aus dem Turnier geworfen.
Luke Littler – Ryan Searle
Im ersten Halbfinal trifft Titelverteidiger Luke Littler auf Überraschungsmann Ryan Searle. Die Weltnummer 1 geht als klarer Favorit in die Partie gegen die Weltnummer 20. Der 18-jährige Littler spielt bisher eine überragende Weltmeisterschaft und verlor erst zwei Sätze – im Achtelfinal gegen Rob Cross. Nur in einer von fünf Partien spielte er einen 3-Dart-Schnitt von unter 100 Punkten.

Auch Searle hat an der WM bisher ein Satzverhältnis von 19:2, bis zum Viertelfinal blieb er gar ganz ohne Satzverlust. Der 38-jährige Engländer brillierte insbesondere mit seiner Doppelquote, die jeweils um oder über 50 Prozent betrug. Mit einem 3-Dart-Schnitt von nur gut 91,3 Punkten lieferte er im Viertelfinal gegen Jonny Clayton aber eine etwas schwächere Leistung. Gegen Littler müsste wieder eine Steigerung her.

Das Spiel beginnt etwa um 20.40 Uhr.
