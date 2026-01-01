Wieder nicht zu schlagen: Ryan Searle. Bild: www.imago-images.de

«Heavy Metal» Searle im WM-Halbfinal – und Altmeister Anderson ebenso

Ryan Searle heisst der erste Halbfinal-Teilnehmer der Darts-WM 2026. Der Engländer stoppte mit Jonny Clayton die Weltnummer 5. Mit Gary Anderson zog ein Ex-Weltmeister nach.

Searle – Clayton 5:2

Im Darts sind zwei Dinge besonders wichtig: hoch zu skoren und am Ende jedes Legs besonders präzise zu zielen, um die 501 Punkte auf 0 zu bringen. Bei Jonny Clayton stimmte einer dieser Punkte nicht, weshalb die WM im Alexandra Palace in London für ihn am Neujahrstag vorbei ist.

Sein Bezwinger: Ryan Searle. Der 38-jährige Engländer beendete die Partie mit der starken Checkout-Quote von 56,7 Prozent. Das machte den Unterschied aus, Clayton konnte nur 25 Prozent seiner Chancen nutzen.

Jonny «The Ferret» Clayton. Bild: www.imago-images.de

Clayton hatte vor allem zu Beginn der ersten Partie im neuen Jahr grösste Mühe, wenn er auf die Doppelfelder zielen musste. So zog Searle rasch auf 3:0 Sätze davon. Erst im vierten Durchgang gelang es Favorit Clayton, seinem Gegner – als erstem überhaupt an diesem Turnier – einen Satz abzunehmen. Eindrückliche 17 Sätze in Folge hatte Searle seit WM-Beginn damit gewonnen.

Auf den Satzverlust reagierte «Heavy Metal», indem er den umkämpften 5. Satz mit 3:2 für sich entscheiden konnte, als er 111 Punkte checkte. Für Clayton hätte ein neuerlicher Satzgewinn ein Wendepunkt sein können.

So konnte er zwar zunächst noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch das war nicht mehr als ein letztes Aufbäumen. Mit 3:0 Legs gewann Ryan Searle den siebten Satz und damit das Match mit 5:2. In der Weltrangliste wird er damit mindestens auf Rang 7 aufsteigen; vor dieser WM belegte er Platz 20.

Anderson – Hood 5:2

Der Höhenflug von Überraschungsmann Justin Hood ist vorbei. Der WM-Debütant war gegen Gary Anderson chancenlos. Der Weltmeister der Jahre 2015 und 2016 setzte sich 5:2 durch und zog zum achten Mal in seiner Laufbahn in die WM-Halbfinals im «Ally Pally» ein.

Gary «The Flying Scotsman» Anderson. Bild: keystone

Beim 32 Jahre alten und 1,62 m grossen Hood schien die Luft draussen zu sein. Er konnte nur phasenweise an seine brillanten bisherigen Leistungen an diesem Turnier anknüpfen. Anderson lag nie im Rückstand und konnte sich nach 2:2 Sätzen kontinuierlich steigern. Unter anderem gelang ihm ein 161er-Finish.

Der 55 Jahre alte «Flying Scotsman» zeigt ein starkes Turnier. Vor Hood nahm Anderson zuletzt den taumelnden Riesen Michael van Gerwen aus dem Turnier. In dieser Verfassung ist ihm alles zuzutrauen – auch die Rückkehr auf den Darts-Thron zehn Jahre nach seinem bislang letzten Titelgewinn.

Die beiden Viertelfinals am Abend

20.15 Uhr: Luke Littler – Krzysztof Ratajski

Danach: Luke Humphries – Gian van Veen

Gian «The Giant» van Veen. Bild: keystone

Schaffen die beiden Topfavoriten den Sprung in die Halbfinals? Alles andere als ein Weiterkommen von Titelverteidiger Luke Littler gegen den überraschenden Polen Krzysztof Ratajski wäre eine Sensation. Deutlich offener ist die zweite Partie: Gian van Veen gilt als einer der grössten Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit. Dem 23-jährigen Niederländer ist es durchaus zuzutrauen, dass er mit Luke Humphries den Weltmeister 2024 eliminieren kann.

Die Halbfinals

Littler/Ratajski – Searle

Humphries/van Veen – Anderson

Luke «The Nuke» Littler. Bild: keystone

Die Halbfinals finden am Freitag, 2. Januar statt. Beide Partien werden am Abend ab 20.30 Uhr ausgetragen. Der WM-Final steigt dann am Samstag um 21 Uhr.