Mayrhofer überrascht in Australien +++ Capela mit 20. Double-Double

Odermatt setzt sich vor Paris an die Spitze – gleich kommen Kilde und Meillard

Schweizer Autorin hat sich in Zürich auf 62 Wohnungen beworben – und keine bekommen

«Finaler Akt von verzweifelter Feigheit» – so starb Terrorfürst al-Hashemi

Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?

SVP will gegen das Gendersternchen kämpfen – «auf allen politischen Ebenen»

Der Wind dreht – «Corona-Leaks»-Sonderermittler Marti immer stärker in der Kritik

Selenskyj setzt Sanktionen gegen Russlands Kriegshelfer in Kraft

«Wie eine Job-Bewerbung» – 7 Profi-Tipps, um eine Wohnung in Zürich zu finden

Davos schlägt den EVZ – Niederlagen für ZSC, Kloten und Bern

Leader Servette bezwingt Kloten zu Hause 3:1 und liegt weiterhin sieben Punkte vor Biel, das mit dem 3:0 bei Ajoie nach vier Niederlagen in Serie zum Siegen zurückkehrt. Die drittklassierten ZSC Lions verloren gegen Lausanne in ihrem vierten Spiel in dieser Woche 1:3.

Der SC Bern kommt aktuell nicht vom Fleck. Er kassierte gegen Fribourg-Gottéron die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen, die vierte in Folge vor heimischem Publikum.