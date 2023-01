Nach Anfangsproblemen marschierte Novak Djokovic in den Final. Bild: keystone

Djokovic trotz Problemen im 1. Satz locker im Final – Tsitsipas schlägt Chatschanow

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas werden am Sonntag (9.30 Uhr) um den Titel am Australian Open und die Position als Nummer 1 der Weltrangliste spielen.

Novak Djokovic steht zum 10. Mal im Final des Australian Open. Bisher gewann er alle neun Finalspiele in Melbourne. Der Serbe setzte sich gegen Tommy Paul (ATP 35) locker in drei Sätzen durch. Einzig im ersten Satz bekundete der 35-Jährige leichte Probleme, als er einen 5:1-Vorsprung noch aus der Hand gab. Er schien in dem Moment auch mit seinem dick eingebundenen Oberschenkel physisch angeschlagen.

Dennoch holte er sich den Satz dann mit 7:5 und zerstreute die Zweifel in den folgenden beiden Sätzen gleich wieder. Er gab in der Folge nur noch drei Games ab. Nach 2:22 Stunden lautete das Ergebnis 7:5, 6:1, 6:2.

Im Final vom Sonntag trifft Djokovic auf Stefanos Tsitsipas. Der Weltranglisten-Vierte aus Griechenland setzte sich gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 20) in etwas mehr als drei Stunden 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 durch. Für Tsitsipas ist es der zweite Grand-Slam-Final. Auch in seinem ersten traf er auf Djokovic. Am French Open 2021 verlor der 24-Jährige nach 2:0-Satzführung aber noch. In diesem Jahr haben beide noch kein Spiel verloren, in den Direktvergleichen führt der Serbe aber sehr klar mit 10:2 Siegen.

Gegen Chatschanow war Tsitsipas der klar bessere Spieler, insbesondere dank Vorteilen beim ersten Aufschlag und besserem Returnspiel. Weil er im dritten Satz aber wegen mehrerer nicht verwerteter Smashs den Service abgab, als er zum Match servierte, und er im Tiebreak beim Stand von 6:4 zwei Matchbälle nicht nutzen konnte, musste er einen Umweg einlegen.

Stefanos Tsitsipas trifft im Final auf Djokovic. Bild: keystone

Im vierten Satz legte Tsitsipas bei erster Gelegenheit wieder mit einem Break vor und gab den Vorsprung dieses Mal nicht mehr preis. Zwar verschlug er im letzten Game erneut einen Smash, viermal punktete er aber zügig dank guten Aufschlägen.

Einmal mehr steht am Sonntag viel auf dem Spiel. Wie im Final des US Open, als Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud siegte, geht es um die Nummer 1 im ATP-Ranking, das der verletzte Spanier an Tsitsipas oder Djokovic abgeben wird. Für den Serben wäre es eine Rückkehr, für Tsitsipas eine Premiere. Und dann würde Djokovic mit dem 22. Grand-Slam-Titel auch mit dem Rekordmann Rafael Nadal gleichziehen.

Mit 24 Jahren und 170 Tagen ist Tsitsipas der jüngste männliche Finalist am Australian Open seit Andy Murray vor zwölf Jahren. Der Olympia-Zweite Chatschanow verpasste dagegen sein erstes Finalspiel bei einem Major-Turnier. (nih/sda)