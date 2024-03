Eishockey Playoff-Viertelfinal live: Fribourg gegen Lugano

Liveticker

Playoff-Viertelfinal – in der Serie zwischen Fribourg und Lugano ist noch alles offen

In der Playoff-Viertelfinal-Serie zwischen dem Quali-Zweiten Fribourg und Lugano steht 2:2 unentschieden. Die ersten beiden Partien hatte Gottéron noch relativ deutlich mit 6:2 und 4:1 für sich entschieden. Lugano konnte sich aber rechtzeitig fangen und drehte in den letzten beiden, hitzig geführten Duellen deutlich auf. In beiden Partien gingen die Südtessiner nach Verlängerung als Sieger vom Eis.

In Fribourg kommt es heute Abend zum fünften Spiel der umkämpften Serie. Während sich die Zürcher gegen Biel bereits für den Halbfinal qualifizieren konnten, fehlen sowohl Lugano als auch Gottéron zwei Siege, um in die nächste Runde einzuziehen.

