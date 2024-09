Super League: FCZ gegen Sion und FC Luzern gegen FC Basel im Liveticker

Der tragische Tod von Muriel Furrer ist für den Schweizer Radsport auch ein trauriges Déjà-vu

Die 18-jährige Juniorin Muriel Furrer ist an der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich tödlich verunglückt. Für die Schweizer Radsportfamilie ist es ein trauriges Déjà-vu.

Die Rad-Weltmeisterschaft in Zürich sollte ein grosses Fest werden. Doch sie wird zu einer riesigen Trauerfeier. Die Radfahrerin Muriel Furrer ist an der Heim-Weltmeisterschaft im Rennen der Juniorinnen am Donnerstag gestürzt. Am Freitag um 14.47 folgt die traurige Gewissheit ihres Todes. Muriel Furrer wurde nur 18 Jahre alt.