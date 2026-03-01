wechselnd bewölkt10°
Super League: Lausanne gegen Basel live im Ticker

Liveticker

Traumstart für den FCB: Die Basler jubeln bereits in der ersten Minute

01.03.2026, 13:0001.03.2026, 14:03

Lausanne – Basel 0:1*

1. Minute: Giacomo Koloto 0:1

Hier kommst du zum Liveticker.

  • In diesem Jahr läuft es noch überhaupt nicht für den FC Basel. Nur zwei Partien gewann der FCB bisher im Jahr 2026 und ist in der Meisterschaft auf den fünften Platz zurückgefallen.
  • Am heutigen Sonntag steht das schwierige Auswärtsspiel in Lausanne an. In dieser Saison konnte Basel noch nie gegen die Waadtländer gewinnen. Ende Oktober verlor der amtierende Schweizer Meister gleich mit 1:5 in Lausanne. Die heutige Partie startet um 14 Uhr. (riz)

Die Tabelle

Standings provided by Sofascore

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Video: watson
