sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Champions League

Achtelfinal-Auslosung der Champions League: Real Madrid

ESP: Real Madrid CF - Manchester City. UEFA Champions League. Matchday 6. Jude Bellingham of Real Madrid CF and Erling Haaland of Manchester City FC during the UEFA Champions League match, between Rea ...
Jude Bellingham trifft mit Real Madrid erneut auf Manchester City um Erling Haaland.Bild: www.imago-images.de

Real Madrid gegen ManCity – das sind die Achtelfinals der Champions League

27.02.2026, 12:2027.02.2026, 12:21

In den Achtelfinals der Champions League kommt es erneut zum Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City. Die beiden Mitfavoriten trafen schon in den letzten vier Saison jeweils in der K.o.-Phase aufeinander. Die Königlichen setzten sich dreimal durch, zuletzt in der Vorsaison in den Playoffs. Im Dezember gewann ManCity im Duell während der Ligaphase aber in Madrid 2:1.

In der Runde der letzten 16 kommt es in der Königsklasse zu weiteren spektakulären Duellen. So bekommt es der FC Barcelona mit Newcastle United zu tun, Chelsea trifft auf PSG und Liverpool erhält die Chance zur Revanche gegen Galatasaray Istanbul, das die Reds in der Ligaphase geschlagen hat.

Real vs. City und Barca vs. PSG – zu diesen Krachern könnte es im CL-Achtelfinal kommen

Die Achtelfinals

  • Arsenal (1.) – Leverkusen (16.)
  • Bayern München (2.) – Atalanta (15.)
  • Liverpool (3.) – Galatasaray Istanbul (20.)
  • Tottenham (4.) – Atlético Madrid (14.)
  • Barcelona (5.) – Newcastle United (12.)
  • Chelsea (6.) – Paris Saint-Germain (11.)
  • Sporting Lissabon (7.) – Bodö/Glimt (23.)
  • Manchester City (8.) – Real Madrid (9.)

Die Hinspiele der Achtelfinals werden am 10. und 11. März ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später am 17. und 18. März. Die besser gesetzten Teams haben im Rückspiel jeweils Heimrecht.

Mit der Auslosung der Achtelfinals steht der Turnierbaum für den Rest des Turniers fest. Aufgrund des zur Saison 2024/25 eingeführten Modus benötigt es vor den Viertel- und Halbfinals keine Auslosungen mehr, da die Klubs aufgrund ihrer Position in der Ligaphase gesetzt werden. (nih)

Lionel Messi wird von Fans bedrängt – und dann zu Boden gerissen
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
1 / 15
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
2018: Real Madrid vs. Liverpool 3:1Ein Spiel mit mehreren Dramen: Erst fällt Liverpools Superstar Mo Salah nach einer halben Stunde verletzt aus. Dann floppt Loris Karius, der Keeper der Engländer, doppelt und schenkt Real so den dritten Titel in der Königsklasse in Serie.
quelle: epa/epa / robert ghement
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Alpamare öffnet seine Rutschbahnen wieder – das sind die Reaktionen vor Ort
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Die nächste depperte Frog!» – Ösi-Fussballer gibt Reporter aufs Dach
27. Februar 2005: Nach einem 0:4 im Derby gegen den GAK ist Günther Neukirchner von Sturm Graz eh schon ziemlich angefressen. Und dann muss er auch noch diesem lästigen Reporter Red' und Antwort stehen!
Der GAK ist amtierender österreichischer Meister und geht deshalb als Favorit ins 121. Grazer Derby. Eine Rolle, der er gerecht wird. Denn Sturm Graz ist chancenlos und geht 0:4 unter.
Zur Story