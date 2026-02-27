Jude Bellingham trifft mit Real Madrid erneut auf Manchester City um Erling Haaland. Bild: www.imago-images.de

Real Madrid gegen ManCity – das sind die Achtelfinals der Champions League

In den Achtelfinals der Champions League kommt es erneut zum Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City. Die beiden Mitfavoriten trafen schon in den letzten vier Saison jeweils in der K.o.-Phase aufeinander. Die Königlichen setzten sich dreimal durch, zuletzt in der Vorsaison in den Playoffs. Im Dezember gewann ManCity im Duell während der Ligaphase aber in Madrid 2:1.

In der Runde der letzten 16 kommt es in der Königsklasse zu weiteren spektakulären Duellen. So bekommt es der FC Barcelona mit Newcastle United zu tun, Chelsea trifft auf PSG und Liverpool erhält die Chance zur Revanche gegen Galatasaray Istanbul, das die Reds in der Ligaphase geschlagen hat.

Die Achtelfinals

Arsenal (1.) – Leverkusen (16.)

Bayern München (2.) – Atalanta (15.)

Liverpool (3.) – Galatasaray Istanbul (20.)

Tottenham (4.) – Atlético Madrid (14.)

Barcelona (5.) – Newcastle United (12.)

Chelsea (6.) – Paris Saint-Germain (11.)

Sporting Lissabon (7.) – Bodö/Glimt (23.)

Manchester City (8.) – Real Madrid (9.)

Die Hinspiele der Achtelfinals werden am 10. und 11. März ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später am 17. und 18. März. Die besser gesetzten Teams haben im Rückspiel jeweils Heimrecht.

Mit der Auslosung der Achtelfinals steht der Turnierbaum für den Rest des Turniers fest. Aufgrund des zur Saison 2024/25 eingeführten Modus benötigt es vor den Viertel- und Halbfinals keine Auslosungen mehr, da die Klubs aufgrund ihrer Position in der Ligaphase gesetzt werden. (nih)