Liveticker
Schweizer Duell im Halbfinal: Kann Davos dieses Jahr gegen Fribourg gewinnen?
- Am Spengler Cup in Davos kommt es schon am Halbfinaltag zu einem Highlight. Titelhalter Fribourg-Gottéron und Gastgeber HC Davos, der souveräne Leader der Schweizer Meisterschaft, treffen am Dienstagabend aufeinander.
- Schon vor einem Jahr standen sich der HC Fribourg-Gottéron und der HC Davos in den Halbfinals gegenüber. Damals gewannen die Freiburger als Gruppensieger der Vorrunde (wie auch in diesem Jahr) gegen die Davoser, die schon einen Viertelfinal spielen mussten (auch wie in diesem Jahr), mit 4:2.
- Seit 2010 nehmen zwei Schweizer Teams am Spengler Cup teil. Schweizer Duelle gab es - immer in den Halbfinals - neben 2024 auch 2022 (Ambri - Davos 5:0), 2017 (Schweizer Nationalmannschaft - Davos 8:3) und 2016 (Davos - Lugano 0:4). Merke: Der HC Davos hat alle bisherigen Schweizer Duelle verloren.
- Am Nachmittag bestreiteten die erfrischend aufspielenden US Collegiate Selects und Sparta Prag den ersten Halbfinal. (riz/sda)