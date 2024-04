Liveticker

Wieder Spektakel? ManCity und Real sowie Bayern und Arsenal wollen in den CL-Halbfinal

In der Champions League werden am Mittwoch die weiteren Halbfinalisten gesucht. Einerseits empfängt Bayern München den FC Arsenal. Nach dem 2:2 in London ist im Rückspiel alles offen. Während sich Arsenal in der heimischen Liga noch im Meisterrennen befindet, ist der Wettbewerb für die Münchner die letzte Chance auf einen Titelgewinn in dieser Saison.

Andererseits trifft Real Madrid auswärts auf Titelverteidiger Manchester City. Die beiden Überflieger des europäischen Fussballs lieferten sich beim 3:3 in Madrid einen spektakulären Schlagabtausch. Nun sind die Engländer dank des Heimvorteils leicht favorisiert.

Die Sieger der beiden Duelle treffen im Halbfinal aufeinander. Ab 21 Uhr findest du hier beide Spiele im Liveticker. (abu/sda)