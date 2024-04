Die Penaltys von Manchester City waren zu schwach. Bild: keystone

Real Madrid wirft ManCity im Penaltyschiessen raus – im Halbfinal warten die Bayern

Real Madrid revanchiert sich in der Champions League gegen Manchester City für die Niederlage im letzten Jahr und steht nach einem Sieg im Penaltyschiessen im Halbfinal. Dort trifft es auf Bayern München.

Mehr «Sport»

Manchester City – Real Madrid 3:4nP

Hinspiel-Ergebnis 3:3

Reals ukrainischer Goalie Andryi Luwin wurde zum Helden. Er hielt die Elfmeter von Bruno Silva und Mateo Kovacic. Citys Schweizer Verteidiger Manuel Akanji hatte den Platz vor dem Penaltyschiessen verlassen.

Das Penaltyschiessen im Video. Video: SRF

Real hatte in Manchester, wo es noch vor einem Jahr 0:4 untergegangen war, lange von einem frühen Führungstreffer profitiert. Rodrygo, der bereits das 2:1 im Hinspiel erzielt hatte, bezwang Manchesters Schlussmann Ederson im zweiten Anlauf. Danach rannte das Team von Pep Guardiola zwar feldüberlegen, lange auch recht ideenlos an. Pech hatte es in der 19. Minute, als Erling Haaland mit einem Kopfball nur die Latte traf.

Beim Ausgleich in der 76. Minute hatte de Bruyne, der im Hinspiel noch schmerzlich vermisst worden war, dann etwas Glück, dass ihm ein missglückter Befreiungsversuch Antonio Rüdigers direkt vor die Füsse fiel. Acht Minuten vor Schluss vergab De Bruyne dann nach guter Vorarbeit von Akanji den Matchball. Er wäre allemal verdient gewesen, denn Real hatte ausgesprochen wenig für das Spiel getan. Am Ende war es Rüdiger, der letzten Penalty via Pfosten versenkte.

Jude Bellingham freut sich über den Halbfinal-Einzug. Bild: keystone

Manchester City - Real Madrid 3:4 n.P. (0:1)

52'306 Zuschauer. - SR Orsato.

Tore: 12. Rodrygo 0:1. 76. De Bruyne 1:1.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji (112. Stones), Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Foden, De Bruyne (112. Kovacic), Bernardo Silva, Grealish (72. Doku); Haaland (90. Álvarez).

Real Madrid: Lunin; Carvajal (110. Éder Militão), Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos (79. Modric); Valverde, Bellingham, Rodrygo (84. Díaz); Vinícius Júnior (102. Vázquez).

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (bis 112.).

Verwarnungen: 38. Carvajal, 59. Grealish, 61. Gvardiol, 90. Rodri, 94. Mendy.

Bayern – Arsenal 1:0

Hinspiel-Ergebnis 2:2

Bayern München steht nach einem 1:0-Heimsieg gegen Arsenal erstmals seit vier Jahren wieder in den Halbfinals der Champions League.

Bayern, das in der Champions League um seine letzte Chance auf einen Titel in diesem Jahr spielt, verdiente sich den Erfolg gegen Arsenal mit einer Leistungssteigerung nach der Pause. Erst hatten die Deutschen noch Pech, als Leon Goretzka mit dem Kopf nur die Latte traf (47.), dann machte es Joshua Kimmich nach einer guten Stunde besser. Er verwertete eine feine Flanke von Raphaël Guerreriro mit dem Kopf.

Kimmich beweist Köpfchen. Video: SRF

Darauf wussten die blassen Gunners, die bereits im Hinspiel mit dem 2:2 gut bedient waren, keine Antwort. Den Londonern drohen alle Felle davonzuschwimmen, nachdem sie am Wochenende durch eine Heimniederlage gegen Aston Villa die Tabellenführung in der Premier League an Manchester City abtreten mussten.

Die zuletzt so krisengeplagten Bayern stehen hingegen erstmals seit ihrem Triumph 2020 wieder im Halbfinal der Champions League. Dort wird die Aufgabe aber auf jeden Fall happig.

Joshua Kimmich bejubelt den Siegtreffer für die Bayern. Bild: keystone

Bayern München - Arsenal 1:0 (0:0)

75'000 Zuschauer. - SR Makkelie.

Tor: 63. Kimmich 1:0.

Bayern München: Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui (76. Kim Min-Jae); Goretzka, Laimer; Sané (89. Upamecano), Musiala, Raphaël Guerreiro; Kane.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu (86. Nketiah); Ødegaard, Jorginho (68. Gabriel Jesus), Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli (68. Trossard).

Verwarnungen: 54. Laimer, 84. White, 92. Kimmich, 93. Gabriel Jesus. (abu/sda)