Sinner schlägt Zverev in drei Sätzen und gewinnt erneut die Australian Open

Jannik Sinner gewinnt wie im Vorjahr das Australian Open. Der Weltrangliste-Erste lässt im Final dem Deutschen Alexander Zverev beim 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 keine Chance.

Jannik Sinner errang seinen dritten Turniersieg auf Stufe Grand Slam. Neben dem ersten Triumph vor zwölf Monaten in Melbourne war der Südtiroler im vergangenen September auch im US Open nicht zu schlagen gewesen.

Mit seinem neuesten Erfolg untermauerte Sinner seine Vormachtstellung im Männer-Tennis auf eindrückliche Art – und baute seine Ungeschlagenheit auf 21 Partien aus. Seit der Niederlage gegen den Spanier Carlos Alcaraz im Final des ATP-500-Turniers in Peking im letzten Oktober gewann er den Masters-1000-Event in Schanghai, die ATP Finals in Turin und mit Italiens Team zum zweiten Mal hintereinander den Davis Cup. In Melbourne kamen nun sieben weitere gewonnene Einzel dazu.

Zverev seinerseits muss sich mit dem ersten Titel an einem Major-Turnier weiter gedulden. Zum dritten Mal stand er im Final – und zum dritten Mal zog er den Kürzeren. Gleiches wie jetzt in der Rod Laver Arena war ihm auch schon beim US Open vor viereinhalb Jahren gegen den Österreicher Dominic Thiem und am letztjährigen French Open gegen Alcaraz widerfahren. (ram/sda)