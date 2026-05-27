Die Pressekonferenz ab 11 Uhr im Livestream.

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Mehrere Aktionäre treten FCSG-Anteile ab – Präsident Hüppi: «Es war kein Putsch»

Am Mittwoch um 11 Uhr informiert der FC St.Gallen über den aktuellen Stand der Dinge im Führungs-Hickhack zwischen dem Aktionariat und dem Verwaltungsrat. Bereits jetzt sickert durch, dass Matthias Hüppi den Machtkampf gewonnen hat und sich zwei Grossaktionäre zurückziehen.

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Schicke uns deinen Input Frage an Hüppi: Wie ist deine Gefühlswelt? Wir sind alles nur Menschen. Ich habe meine Gefühlswelt und meine engsten Vertrauten. Meine Grenzen sind in den letzten Wochen und Monaten mehrfach touchiert worden. Ich möchte nicht ,dass es nur um mich geht. Ich versuchte alles, dass nicht alles plötzlich auf den Kopf gestellt wird in dieser erfolgreichen Phase. Dieser Verein bewegt alle Menschen in dieser Region. Es ist eine grosse Verantwortung. Leadership hat nichts mit Macht, sondern nur mit Verantwortung zu tun. Mehrere Aktionäre treten Anteile ab Es ist wichtig, dass wieder Ruhe einkehrt im Verein. Wichtig ist, dass die Saisonvorbereitung weiterlaufen kann. Matthias Hüppi leistet seit achteinhalb Jahren ausserordentliches. . Im Aktionariat kommt es zu folgenden Veränderungen: Patrick Thoma, Roland Gutjahr, Ernst Eisenhut und Martin Jäger sind bereit, ihre Aktienpakete ans Restaktionariat abzutreten. Jetzt spricht Reto Preisig Zunächst gratuliert der Aktionär Reto Preisig zum Cuptitel und bedankt sich bei allen Beteiligten. VR kehrt zum Fünfergremium zurück Die Mitglieder des Verwaltungsrat, die zurücktreten wollten, haben den Rücktritt widerrufen. Dafür ist Patrick Thoma nicht mehr Teil des Gremiums. FCSG-Aktionär und Unternehmer Thoma war im November 2025 in den Verwaltungsrat gewählt worden, was dem ursprünglichen Fünfergremium nicht gefiel. Nun ist der Verwaltungsrat wieder unabhängig vom Aktionariat. Die Zukunft des FCSG Präsident Hüppi bleibt Präsident. Der Verwaltungsrat besteht weiterhin aus Präsident Matthias Hüppi sowie Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Beni Würth. Eine Lösung wurde gefunden «Dieses Amt ist viel herausfordender wenn es nicht gut läuft. Ich bin kein Schönwetterpräsident. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn diese Thematik früher rausgekommen wäre und die Mannschaft so gefährdet worden wäre. Es ist ganz entscheidend, dass der Klub irgendwann in richtige Hände kommt. Ich möchte alles dafür tun, dass der Verein weiterhin so gesund bleibt, wie er aktuell ist. In diesen achteinhalb Jahren hatten wir eine gute Arbeit mit dem Aktionar. Es gab einen gewissen Bruch, wir suchten eine Lösung und haben mit dem Aktionar eine hoffentlich gute Lösung gefunden», sagt Matthias Hüppi. Hüppi führt weiter aus: «Ich habe immer alles gegeben für den Verein und werde dies auch weiterhin tun, wenn ich beim Verein bleibe. Unsere Mannschaft hat Grossartiges geleistet. Es ist eine Meisterleistung von allen. Die Menschen liegen mir alle am Herzen. Die Kompensation der Mannschaft hat einfach gepasst. Ich möchte mich auch bei der Crew hinter den Kulissen bedanken. Was mir rausrutschte nach dem Final, war nicht geplant. So clever bin ich nicht. Mir ist das rausgerutscht. Wir mussten viele Diskussionen führen und ich war in grossen Sorgen. Es ging nie um mich persönlich.» Das sagt Matthias Hüppi: «Es ist immer wichtig, dass Slogans gelebt werden. Es geht immer nur um das Wohl des Vereins. Daran habe ich mich immer acht Jahre gehalten. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt und es um Persönliches geht, haben Hass und Hetzjagden keinen Platz. Dies muss sofort aufhören. Ich überlegte mir in schlechten Zeiten immer wieder, was geschieht, wenn Leute plötzlich vor mir zu Hause stehen. Ich könnte mir das nie vorstellen. Ich bin nicht für Machtkämpfe zu haben. Was auch immer heute rauskommt. Es geht nicht um einen persönlichen Sieg oder eine persönliche Niederlage.» Die Pressekonfernz ist gestartet «So viele Leute waren wohl noch nie da» , gesteht Medienchef Remo Blumenthal. Jetzt geht es los. Hüppi bleibt wohl im Amt – zwei Grossaktionäre treten zurück Während die Espen offiziell um 11 Uhr über den aktuellen Stand der Dinge informieren, weiss das «St.Galler Tagblatt» aus mehreren zuverlässigen Quellen: Der Machtkampf ist zugunsten von Präsident Matthias Hüppi entschieden. Er bleibt im Amt – genauso wie die vier Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth. Derweil ziehen sich die beiden Grossaktionäre Roland Gutjahr und Patrick Thoma, welche auf strategische und personelle Veränderungen bei den Espen gepocht hatten, zurück. Die Pressekonferenz startet um 11 Uhr Ab 11 Uhr kannst du im Ticker alles mitlesen, was die Führungskräfte des FC St.Gallen zum ganzen Chaos rund um den Verein sagen, oder die Pressekonferenz im oben angehängten Stream live mitverfolgen. Eine Analyse zu den Geschehnissen der letzten Tagen Analyse Knall nach dem Cupsieg: Matthias Hüppis Tage beim FC St.Gallen scheinen gezählt Am Dienstagabend äusserte sich auch Matthias Hüppi erstmals zum ganzen Chaos Hüppi äussert sich zum FCSG-Machtkampf und der Verein kündigt eine Pressekonferenz an Das sagt Verwaltungsrat Benedikt Würth zum ganzen Chaos «Surreal, was hier passiert»: FCSG-Verwaltungsrat Würth spricht von einem Vertrauensbruch «Putsch» gegen FCSG-Präsident Hüppi löst «Volksaufstand» aus Die Konflikte innerhalb der Führung des FC St. Gallen schlagen hohe Wellen. Während in den Kommentarspalten von einem «Putsch» gegen Präsident Matthias Hüppi die Rede ist, komme es innerhalb des Volkes zu grossem Widerstand, schrieben die Zeitungen am Mittwoch.



Es deute vieles darauf hin, dass der «Putsch» gescheitert sei, schrieben am Mittwoch etwa die «CH Media»-Zeitungen. Zu gross ist der Widerstand im Volk, in der Politik und vor allem in der Fangemeinde. Diese hat in den vergangenen 48 Stunden massiv mobilisiert.« Denn der Klub habe die ganze »Ostschweiz« mit dem ersten Cupsieg nach 57 Jahren »in Ekstase versetzt«. Die Führungsetage des FC St.Gallen habe nach dem Final in Bern dagegen »ein klägliches Bild abgegeben«, schrieb »CH Media«.



»Die Seele des Klubs erobert man nicht mit einem Putsch«, schrieb der »Blick« in seiner Kommentarspalte. Warum die Crew um Präsident und »Galionsfigur« Matthias Hüppi »gegen ihren Willen« ausgetauscht werden soll, das hätten die Aktionäre bislang nicht schlüssig erklären können. Klar sei: »Ohne Kampf wird diese Geschichte nicht über die Bühne gehen«, denn Hüppi habe den Klub nicht nur geführt, sondern »neu erfunden«. Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des FC St.Gallen Seit dem Cupsieg herrscht beim FC St.Gallen viel Unruhe und es wird darüber spekuliert, ob Verwaltungsratspräsident Matthias Hüppi seinen Posten räumen wird. Für heute Morgen um 11 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Hüppi und Philipp Bienz und Reto Preisig, Aktionäre der FC St.Gallen Event AG angesetzt.

Der Hammer kam etwas mehr als 24 Stunden nach dem Cupsieg der Espen: Vier Verwaltungsräte des FC St.Gallen würden in Kürze aus ihrem Amt ausscheiden, enthüllte das Tagblatt am späten Pfingstmontagabend . Nach dem Willen des Aktionariats sollten sie durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den St.Galler Treuhänder Urs Baumer und Rechtsanwältin Martina Wüthrich ersetzt werden. Offen blieb insbesondere auch die Zukunft von Präsident Matthias Hüppi.

Während die Espen offiziell um 11 Uhr über den aktuellen Stand der Dinge informieren, weiss das St.Galler Tagblatt aus mehreren zuverlässigen Quellen: Der Machtkampf ist zugunsten von Präsident Matthias Hüppi entschieden. Er bleibt im Amt – genauso wie die vier Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth. Derweil ziehen sich die beiden Grossaktionäre Roland Gutjahr und Patrick Thoma, welche auf strategische und personelle Veränderungen bei den Espen gepocht hatten, zurück.

Die Pressekonferenz kann ab 11 Uhr live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/aargauerzeitung)