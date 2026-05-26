FCSG-Präsident Matthias Hüppi wird am Mittwoch an einer Pressekonferenz teilnehmen. Bild: keystone

Hüppi äussert sich zum FCSG-Machtkampf und der Verein kündigt eine Pressekonferenz an

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Am morgigen Mittwoch wird es beim FC St.Gallen zu einer Pressekonferenz mit Verwaltungsratspräsident Matthias Hüppi und den beiden Aktionären Philipp Bienz und Reto Preisig kommen. Dies kündigte der frischgebackene Cupsieger am Dienstagabend an. In den letzten zwei Tagen rumorte es beim FCSG und vier Verwaltungsräte werden den Verein wohl Ende Juni verlassen. Es steht auch im Raum, dass der bisherige Präsident Hüppi ebenfalls seinen Posten räumen wird.

Hüppi selbst hat sich in der Medienmitteilung zu Wort gemeldet und sagte zu den jüngsten Entwicklungen: «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St.Gallen 1879. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können.»

Am Dienstag gab es vom Tagblatt Gerüchte, dass Hüppi einen letzten Rettungsversuch gestartet habe, der allerdings scheiterte. Deshalb sei es gemäss der Regionalzeitung auch möglich, dass Hüppi zurücktreten werde.

Bereits kurz nach dem Cupsieg am Sonntag machte Hüppi seinem Ärger Luft. «Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase in der Geschichte des Klubs nicht alle geschlossen hinter ihm stehen», sagte der Präsident in einem SRF-Interview. Seit über achteinhalb Jahren amtiert der 68-Jährige bei den Ostschweizern als Präsident. Die morgige Pressekonferenz startet um 11 Uhr und kann auf YouTube in einem Livestream mitverfolgt werden. (riz)