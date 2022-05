Champions League: Der Halbfinal Real Madrid gegen ManCity im Liveticker

Liveticker

Das nächste Spektakel? Real Madrid bittet ManCity zum grossen Showdown

In Madrid wird heute ab 21.00 Uhr der zweite Finalist in der Champions League ermittelt. Manchester City ist nach dem 4:3-Erfolg im spektakulären Hinspiel vor Wochenfrist gegen Real Madrid leicht im Vorteil. Der neue spanische Meister hat aber in England bewiesen, dass er nicht viele Chancen benötigt, um Tore zu erzielen.

Für den 13-fachen Sieger Real Madrid wäre es der 17. Finaleinzug in der Königsklasse, während Manchester City, das auf den ersten Champions-League-Titel hofft, am 28. Mai in Paris zum zweiten Mal in Folge im Final antreten würde. (pre/sda)