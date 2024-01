Davos empfängt Meister Servette – alle National-League-Spiele im Liveticker

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

NHL-Superstar Jagr läuft für Schalke auf und sammelt in einem Spiel 11 Punkte

Sennas tödlicher Unfall in Imola: «Als hätte man Jesus live ans Kreuz genagelt»

Demonstration in Tel Aviv gegen Netanjahu ++ 122 Tote im Gazastreifen binnen 24 Stunden

28 lustige Bilder für tierischen Start in das neue Jahr

Deutsche wendet im Gotthard – sie nennt ihn «irgend so ein Tunnel»

Mehrere Tote durch russischen Beschuss in Donez ++ Lieferung dänischer Jets verzögert

So würde die Schweiz aussehen, wenn nur eine Partei das Sagen hätte

Gut-Behrami fährt im Regen von Kranjska Gora aufs Podest – Kanadierin Grenier siegt

Lara Gut-Behrami fährt im sechsten Weltcup-Riesenslalom des Winters zum vierten Mal auf das Podest. Die Tessinerin wird im Regen von Kranjska Gora Zweite hinter der Kanadierin Valérie Grenier.

Federica Brignone, die Führende in der Disziplinenwertung, wurde Dritte. Mikaela Shiffrin musste sich bei widrigen Bedingungen, aber stabiler Piste mit Platz 9 begnügen. Die Weltcup-Rekordsiegerin kam in beiden Läufen nicht auf Touren und büsste am Nachmittag zwei weitere Positionen ein.