Alle Augen auf Shiffrin – und viele auf die Schweizer Asse Rast und Holdener

Tanguy Nef brilliert im Slalom-Januar – der unerwartete WM-Medaillenkandidat

Tanguy Nef erlebt gerade die beste Phase seiner Karriere. Der 28-Jährige aus Genf fährt Slalom für Slalom in die Top 10 und gehört an der WM in Saalbach zu den Medaillenanwärtern.

«Im Slalom geht es eben manchmal schnell.» Tanguy Nef steht bei dieser Aussage im Kitzbüheler Zielraum. Platz 7 am Ganslernhang war gleichbedeutend mit dem vierten Top-8-Platz der Saison, dem dritten in Serie nach jenen in Adelboden und Wengen. Dreimal hintereinander war der Romand, der bis zum sechsten Lebensjahr in Basel gelebt hat, auch der am besten klassierte Schweizer. Nef befindet sich gerade im Flow-Zustand.