Alcaraz steht nach Sieg gegen Fritz wieder im Final

Carlos Alcaraz spielt am Sonntag um seinen dritten Wimbledon-Titel in Folge. Der 22-jährige Spanier steht nach dem 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Amerikaner Taylor Fritz als erster Finalist fest.

In Wimbledon steht der Weltranglisten-Erste nunmehr bei 20 Siegen in Serie. Die letzte Niederlage - eine von insgesamt nur zwei in Wimbledon - gab es vor drei Jahren im Achtelfinal gegen Sinner. Lang ist auch die Erfolgsserie des jungen Spaniers in den letzten Monaten mit 24 Siegen am Stück seit April.

Beeindruckendes Aufschlagsspiel von Taylor Fritz. Video: SRF

Der Weltranglisten-Fünfte Fritz, der seinen zweiten Grand-Slam-Final nach jenem am letzten US Open anpeilte, konnte Alcaraz zwar fordern, aber nicht genügend, um den Favoriten ins Wanken zu bringen. Auf den 1:1-Satzausgleich, den Fritz mit einer von nur drei Breakchancen während des fast drei Stunden dauernden Matches perfekt machte, reagierte Alcaraz mit einer Machtdemonstration: Im dritten Umgang gab er bei eigenem Aufschlag nur einen Punkt ab.

Und nachdem im Tiebreak des vierten Satzes Fritz aus einem 1:4 ein 6:4 gemacht hatte, wehrte Alcaraz die beiden Satzbälle des Kaliforniers ab, den ersten in besonders eindrücklicher Manier bei Aufschlag Fritz mit einem brillanten Return und einem gelungenen Netzangriff.

Gleich den ersten Matchball konnte Alcaraz verwerten. Video: SRF

Nun wolle er diesen Sieg geniessen, sagte Alcaraz nach dem verwerteten ersten Matchball und auf den Final angesprochen: «Ich will noch nicht an den Sonntag denken. Es ist mir wichtig, mir Zeit zu nehmen, diesen Erfolg, den dritten Finaleinzug, zu feiern mit dem Team und den mir nahestehenden Personen, von denen viele hier sind.» (riz/sda)