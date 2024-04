Wer folgt Lugano in den Cupfinal? Winterthur gegen Servette im Liveticker

In der gestrigen Partie zwischen Lugano und dem FC Sion setzten sich die Tessiner mit 2:0 durch – auch dank eines umstrittenen Penalty-Entscheids. Der Sieger des heutigen Duells zwischen Winterthur und Servette, tritt im Final also gegen Lugano an.

Der FC Winterthur verblüfft in der zweiten Saison nach dem Aufstieg und kann sich sogar Hoffnungen auf eine Europacup-Teilnahme machen. Am Sonntag empfängt er im Halbfinal des Schweizer Cups Servette.

Arne Slot kündet an: «Ich will Liverpool-Trainer werden» +++ Butscher übernimmt in Bochum

Rückschlag für Liverpool im Meisterrennen – Salah und Klopp liefern sich Wortgefecht

Die Mannschaft von Jürgen Klopp stolpert im Titelrennen der Premier League erneut. Dabei kämpfen sich die «Reds» bei West Ham zurück ins Spiel – vergeblich. An der Seitenlinie kam es während des Spiels zu einem Wortgefecht zwischen dem Coach und Mohamed Salah.

Der Traum von der Meisterschaft in England droht für den FC Liverpool endgültig zu platzen. Die «Reds» kamen am 35. Spieltag nicht über ein 2:2 (0:1) bei West Ham United hinaus und verlieren ausgerechnet in der finalen Saisonphase den Anschluss an die Tabellenspitze.