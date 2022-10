Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Arsenal patzt trotz Xhaka-Tor ++ Union verliert in Bochum ++ Napoli schlägt Mourinho

Union kassierte ausgerechnet auswärts bei Schlusslicht Bochum die zweite Saisoniederlage. Das Team von Urs Fischer geriet durch Tore in der 43. und 71. Minute in Rückstand. Der Anschlusstreffer von Pantovic in der 93. Minute kam zu spät. Die Niederlage ist umso bitterer, da Pantovic in der zweiten Halbzeit noch einen Penalty verschoss.