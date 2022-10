Moser glänzt mit zwei Assists – fast nur Niederlagen für die Schweizer

Kevin Fiala ist noch nicht so recht in Los Angeles angekommen. Die Kings verlieren auch ihr zweites Saisonspiel und Fiala bleibt auch dieses Mal ohne Skorerpunkt. Der Ostschweizer sucht zwar immer wieder den Abschluss, bleibt am Ende aber glücklos. (abu)

Eine Niederlage setzt es auch für Jonas Siegenthaler mit New Jersey (2:5 in Philadelphia) ab. Die Flyers sorgen im zweiten Drittel für den Unterschied. Die Devils mussten beim Saisonstart auf ihren verletzten Schweizer Captain Nico Hischier verzichten.

Wie das Enfant terrible Mario Balotelli den FC Sion – und die Super League – bereichert.

Am 31. August versprach sich Mario Balotelli für zwei Jahre dem FC Sion. Es war eine kleine Sensation: Ein so grosser Name in einer so kleinen Liga. Balotelli, 32, hat seither wenig gespielt und stand nur einmal in der Startformation. Vier Spiele, 166 Einsatzminuten, zwei Tore: Das sind die Kennzahlen für den teuersten Super-League-Profi der Geschichte, der pro Saison eineinhalb Millionen Franken verdient und vom Trainer Paolo Tramezzani bisher sporadisch berücksichtigt wird.