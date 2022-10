Timo Meier kämpft erfolglos gegen die Canes. Bild: keystone

Timo Meiers Sharks tauchen erneut – Suter aussortiert

San Jose Sharks – Carolina Hurricanes 1:2

Timo Meier ohne Skorerpunkte

Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 0:3

Pius Suter nicht im Kader

Timo Meier und die San Jose Sharks warten auch nach dem dritten Meisterschaftsspiel in der NHL auf den ersten Sieg. Das Team aus Kalifornien verliert das Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes 1:2.

Meier, der wegen einer Verletzung am Oberkörper im Vorfeld noch als fraglich gemeldet wurde, erhielt über 20 Minuten Eiszeit. Die Mannschaft des Appenzellers verteidigte die 1:0-Führung bis in die 40. Minute erfolgreich. Zwei Minuten vor Schluss gelang den von den Buchmachern favorisierten Hurricanes der verdiente Siegtreffer. Sie gaben fast doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor ab wie die Sharks.

In Detroit verfolgte Pius Suter den 3:0-Sieg der Red Wings über die Montreal Canadiens von der Tribüne aus. Der Zürcher wurde von Trainer Derek Lalonde aussortiert. Die letzten beiden Treffer waren Empty-Netter. (aeg/sda)

Schweizer Skorerliste: