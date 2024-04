Der Sieger des Duells bekommt es am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion mit Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain zu tun. Bayern gegen Dortmund wäre die Neuauflage von 2013, als der Final ebenfalls im Wembley stattgefunden hatte. In den Halbfinals treten die beiden deutschen Klubs jedoch als Aussenseiter an. (abu/sda)

Bayern München bestreitet am Dienstagabend (21.00 Uhr) in der Allianz-Arena gegen den spanischen Rekordsieger Real Madrid das erste Halbfinal-Hinspiel der diesjährigen Champions League. Mit einem guten Resultat wollen die Münchener den Grundstein legen für den Finaleinzug, mit dem sie ihre verkorkste Saison retten würden.

In Spiel 7 spricht alles für den ZSC – warum das trotzdem nichts bedeuten muss

Zum dritten Mal in Folge kommt die Hockey-Schweiz in den Genuss einer Finalissima. Die Statistiken der bisherigen acht geben kaum Aufschluss. Zwischen den ZSC Lions und Lausanne werden am Dienstagabend – wie fast immer – Details entscheiden.

Damien Riat hat Wort gehalten. Der in diesen Playoffs überragend spielende Stürmer des Lausanne Hockey Club hatte nach der Niederlage in Spiel 5 des Playoff-Finals am Donnerstag in Zürich versprochen: «Leider müsst ihr nun für einen siebten Match wieder hierher kommen.» Am Dienstagabend ist es nun soweit, in Zürich-Altstetten muss die Entscheidung um den Meistertitel fallen.