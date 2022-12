Ski-Weltcup: Der Slalom der Frauen von Sestriere im Liveticker

Meillard und Yule in Podestnähe – Kristoffersen führt bei Halbzeit

Marokko feiert historischen Erfolg in aller Welt – Polizei schreitet an einigen Orten ein

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast – Teil II

Marokkos Matchwinner hebt ab wie Ronaldo – und der erlebt eine Bruchlandung

Die glanzvolle Karriere von Cristiano Ronaldo wird nicht mit einem WM-Titel verziert werden. Portugal scheitert am Aussenseiter Marokko, dessen Siegtorschütze Youssef En-Nesyri afrikanische Fussballgeschichte schreibt.

Erstmals in der Geschichte steht mit Marokko ein Team aus Afrika in den Halbfinals einer Fussball-WM. Die «Löwen vom Atlas» schlugen Portugal 1:0 und warten nun darauf, ob der letzte Gegner auf dem Weg in den Final Frankreich oder England sein wird.