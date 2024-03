Eishockey NL live: Fribourg-Gottéron – Lugano – Spiel 7 im Ticker

Liveticker

Ein Kracher zum Start ins lange Wochenende – das Spiel 7 zwischen Fribourg und Lugano

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Zum Start ins lange Osterwochenende gibt es für Fans des Schweizer Eishockeys einen Leckerbissen. Fribourg-Gottéron und der HC Lugano spielen im Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoff-Halbfinals der National League. Nach dem hervorragenden Start der Westschweizer in die Serie ist das Momentum mittlerweile auf Seiten der Tessiner. Drei der letzten vier Partien entschied Lugano für sich – wobei diese meist knapp waren. Zweimal fiel der entscheidende Treffer erst in der Verlängerung.

Somit dürfen wir uns auch heute auf ein enges und umkämpftes Duell gefasst machen. Zumal die Spannung in einem Spiel 7 ohnehin gegeben ist. Denn: Der Sieger steht im Halbfinal, für den Verlierer ist die Saison beendet. Ausserdem dient die Partie zwischen den Teams von Christian Dubé und Luca Gianinazzi auch als Einstimmung auf die weiteren Entscheidungsspiele der Viertelfinals.

Am Samstag duellieren sich nämlich auch noch Zug und Bern sowie Lausanne und Davos um einen Platz in den Halbfinals. Einzig die ZSC Lions stehen nach ihrem deutlichen 4:0-Erfolg in der Serie gegen Biel bereits unter den letzten vier. Wer sich als zweites Team qualifiziert, kannst du in unserem Liveticker ab 20 Uhr verfolgen.