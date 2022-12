Er distanzierte die Konkurrenz bei der schwierigen Abfahrt in Bormio: Vincent Kriechmayr. Bild: keystone

Liveticker

Kryenbühl und Co. überraschen – vier Schweizer bei Kriechmayr-Sieg in Bormio unter Top 10

Die Schweizer verpassten in der Weltcup-Abfahrt in Bormio die Podestplätze. Marco Odermatt und Urs Kryenbühl wurden als Beste in dem vom Österreicher Vincent Kriechmayr gewonnenen Rennen Vierter.

Odermatt verfehlte auf der eisigen, holprigen Piste «Stelvio», die an die Athleten ein weiteres Mal Anforderungen im Grenzbereich stellte, eine nächste Klassierung unter den ersten drei nur rangmässig knapp. Auf den hinter dem aufstrebenden Kanadier James Crawford drittplatzierten Norweger Aleksander Kilde, den Sieger von drei der vier vorangegangenen Abfahrten in diesem Winter, fehlten dem Nidwaldner fast acht Zehntel. «Es war vielleicht das schwierigste Rennen, das ich je gefahren bin», sagte der 25-Jährige im SRF-Interview.

Odermatts Fahrt auf den 4. Platz. Video: SRF

Für Kryenbühl kommt das Ergebnis nach zwei schweren Verletzungen und entsprechend langen Ausfällen einer Erlösung gleich. Vor knapp zwei Jahren war der Innerschweizer in Kitzbühel beim Zielsprung schwer gestürzt, zwölf Monate später kam er in einem Europacup-Super-G in Saalbach zu Fall. Dass ihm die «Stelvio» zusagt, hatte Kryenbühl schon mehrmals bewiesen. Vor drei Jahren hatte er es als Dritter ein erstes Mal im Weltcup aufs Podium geschafft, im folgenden Winter wurde er Dritter.

Das sagt Urs Kryenbühl: «Es war sehr anstrengend, die Beine haben weit oben schon gebrannt, aber das war nicht überraschend. Ich war selten so nervös wie heute und ich bin froh, dass ich das so schnell runtergebracht habe. Ich bekomme schon Hühnerhaut, denn es war ein harter Weg, ich musste einige Male unten durch. Schön, dass es heute so gut geklappt hat.»

Urs Kryenbühl vermochte zu überraschen. Bild: keystone

Der Österreicher Kriechmayr, der vor zwei Wochen schon die erste von zwei Abfahrten in Val Gardena gewonnen hatte, errang seinen 14. Sieg im Weltcup.

(nih/sda)