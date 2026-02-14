bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: St.Gallen gegen GC und Zürich gegen Luzern im Liveticker

Liveticker

St.Gallen möchte den Rückstand auf Leader Thun verkürzen – dafür muss GC besiegt werden

14.02.2026, 17:00
  • Am Samstagabend stehen mit Winterthur, den Grasshoppers und dem FC Zürich alle drei Klubs aus dem Kanton Zürich im Einsatz.
  • Während St. Gallen zuhause die Grasshoppers empfängt und mit einem Sieg an Leader Thun dranbleiben möchte, spielt der FCZ im Zürcher Letzigrund gegen Luzern. Beide Spiele werden um 18.00 Uhr angepfiffen.
  • Etwas später startet die dritte Partie des Tages. Tabellenschlusslicht Winterthur reist nach Bern – das Spiel gegen YB startet um 20.30 Uhr.
  • Alle Partien können live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Für ihren Profi-Traum kündigte Nati-Star Vallario ihren Job und zog nach Nordamerika
Nicole Vallario lebt seit knapp drei Monaten in Nordamerika ihren Traum vom Profi-Eishockey. Nun spielt die Tessinerin unweit ihrer Heimat mit dem Schweizer Nationalteam um eine Olympia-Medaille.
Nicole Vallario ist eine von zwei Athletinnen aus dem südlichsten Kanton der Schweiz, die an den Winterspielen in Mailand-Cortina der 175-köpfigen Delegation von Swiss Olympic angehören. Nach einer durchzogenen Vorrunde geht es für die Verteidigerin und ihre Teamkolleginnen am Samstagabend (21.10 Uhr) im Viertelfinal gegen Finnland um alles oder nichts. Eine weitere Niederlage dürfen sich die Schweizerinnen nicht leisten, andernfalls wären die Chancen auf eine olympische Medaille dahin.
Zur Story