St.Gallen möchte den Rückstand auf Leader Thun verkürzen – dafür muss GC besiegt werden
- Am Samstagabend stehen mit Winterthur, den Grasshoppers und dem FC Zürich alle drei Klubs aus dem Kanton Zürich im Einsatz.
- Während St. Gallen zuhause die Grasshoppers empfängt und mit einem Sieg an Leader Thun dranbleiben möchte, spielt der FCZ im Zürcher Letzigrund gegen Luzern. Beide Spiele werden um 18.00 Uhr angepfiffen.
- Etwas später startet die dritte Partie des Tages. Tabellenschlusslicht Winterthur reist nach Bern – das Spiel gegen YB startet um 20.30 Uhr.
Alle Partien können live im Ticker mitverfolgt werden.