Bodigt Biel den SCB erneut oder erwachen die «Mutzen» aus ihrem Playoff-Schlaf?

Lausanne nimmt Stellung zum «Best-Player-Gate»: «Haben keine Regel verletzt»

In den Playoffs sind alle Mittel recht, um den Gegner etwas aus dem Tritt zu bringen. Das dachte sich auch der Lausanne HC und so verschwand die Mannschaft nach dem 1:3 im ersten Playoff-Halbfinal in Zug noch während der Best-Player-Ehrung in die Garderobe. Dafür wurden sie vom Zuger Publikum gnadenlos ausgepfiffen und auch am Tag danach gab es für die nicht gerade sportliche Geste viel Kritik.

Nach dem grossen Wirbel um den unkonventionellen Abgang hat Stunden vor dem zweiten Halbfinal-Spiel …