Brignone und Robinson kämpfen um die Riesenslalom-Kugel – Gut-Behrami will aufs Podest

1. Lauf 16.30 Uhr | 2. Lauf 19 Uhr

Startliste:

1 Federica Brignone ITA

2 Lara Gut-Behrami SUI

3 Thea Louise Stjernesund NOR

4 Sara Hector SWE

5 Lara Colturi ALB

6 Paula Moltzan USA

7 Alice Robinson NZL

8 Valerie Grenier CAN

9 Julia Scheib AUT

10 Neja Dvornik SLO

11 Zrinka Ljutic CRO

12 Sofia Goggia ITA

13 Camille Rast SUI

14 A J Hurt USA

15 Nina O Brien USA

16 Wendy Holdener SUI

17 Mina Fuerst Holtmann NOR

18 Britt Richardson CAN

19 Katie Hensien USA

20 Maryna Gasienica-Daniel POL

21 Stephanie Brunner AUT

22 Ana Bucik Jogan SLO

23 Estelle Alphand SWE

24 Lena Duerr GER

25 Kajsa Vickhoff Lie NOR

26 Katharina Liensberger AUT

27 Emma Aicher GER

28 Giorgia Collomb ITA

29 Lauren Macuga USA



Im letzten Frauen-Riesenslalom der laufenden Ski-Saison geht es noch um die Entscheidung im Kampf um die kleine Kugel. Vor dem Rennen in Sun Valley, Idaho hat die Neuseeländerin Alice Robinson 20 Punkte Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone. Bei einem Sieg holt sich Brignone in jedem Fall die Kugel, da sie bereits jetzt mehr Saisonsiege aufweist als ihre Konkurrentin.

Die Schweizerinnen spielen in diesem Kugelkampf keine Rolle mehr. Aber Lara Gut-Behrami gehört nach ihrer unfassbar starken Vorstellung im Super-G auf jeden Fall zu den heissen Podestanwärterinnen. Daneben sind auch Camille Rast und Wendy Holdener am Start. (abu)