Liveticker
Start zum Spengler Cup – Titelverteidiger Fribourg trifft auf Sparta Prag
Das Wichtigste in Kürze:
- Der Spengler Cup in Davos startet heute am Stephanstag in seine 97. Ausgabe.
- Vor einem Jahr gewann Fribourg-Gottéron gegen die Straubing Tigers aus Deutschland seinen ersten grösseren Titel der Klubgeschichte. Heuer starten die Drachen in der Gruppe Torriani als Titelverteidiger gegen das tschechische Topteam Sparta Prag.
- Das Spiel beginnt um 15.10 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Mehr Eishockey-Geschichten:
- Damit du kein Spiel verpasst – alle Infos zum Spengler Cup 2025
- 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren
- Supertalent und zwei Nati-Trainer – so will die U20-Nati an der WM «jeden schlagen»
- Damit du nichts verpasst: Diese Sport-Events laufen über die Festtage