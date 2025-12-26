freundlich
Spengler Cup im Liveticker: Fribourg-Gottéron trifft auf Sparta Prag

Start zum Spengler Cup – Titelverteidiger Fribourg trifft auf Sparta Prag

26.12.2025, 14:4126.12.2025, 14:41

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Spengler Cup in Davos startet heute am Stephanstag in seine 97. Ausgabe.
  • Vor einem Jahr gewann Fribourg-Gottéron gegen die Straubing Tigers aus Deutschland seinen ersten grösseren Titel der Klubgeschichte. Heuer starten die Drachen in der Gruppe Torriani als Titelverteidiger gegen das tschechische Topteam Sparta Prag.
  • Das Spiel beginnt um 15.10 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Eismeister Zaugg
Ideen-Labor Spengler Cup – Gold für die Besten ist besser als Käse
