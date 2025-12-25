Damit du nichts verpasst: Diese Sport-Events laufen über die Festtage
Bereits am heutigen Donnerstag wird in der NFL wieder American Football gespielt. Die Washington Commanders empfangen um 19 Uhr die Dallas Cowboys und um 22.30 Uhr sind die Detroit Lions bei den Minnesota Vikings zu Gast. Die Spiele werden live auf Netflix übertragen.
Doch spätestens ab dem Stephanstag ist das Sport-Programm wieder dicht gedrängt. Wir verschaffen dir die Übersicht, damit du nichts verpasst.
26. Dezember
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 13.30 Uhr: Angola – Simbabwe
- 16.00 Uhr: Ägypten – Südafrika
- 18.30 Uhr: Sambia – Komoren
- 21.00 Uhr: Marokko – Mali
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- 15.10 Uhr: Fribourg-Gottéron – Sparta Prag
- 20.15 Uhr: Team Canada – U.S. Collegiate Selects
SRF überträgt die Spiele live.
Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 19.00 Uhr: Schweden – Slowakei
- 21.30 Uhr: Dänemark – Finnland
- 00.00 Uhr: Deutschland – USA
- 02.30 Uhr: Tschechien – Kanada
Ab 21 Uhr: Fussball, Premier League
- 21.00 Uhr: Manchester United – Newcastle United
Sky überträgt das Spiel live.
27. Dezember
Ab 10 Uhr: Ski Alpin
- 10.00 Uhr: 1. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Semmering
- 11.30 Uhr: Super-G der Männer in Livigno
- 13.00 Uhr: 2. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Semmering
SRF überträgt live.
Ab 12.30 Uhr: Serie A
- 12.30 Uhr: Parma Calcio – Fiorentina
- 15.00 Uhr: Turin – Cagliari Calcio
- 15.00 Uhr: Lecce – Como
- 18.00 Uhr: Udinese Calcio – Lazio Rom
- 20.45 Uhr: Pisa – Juventus Turin
DAZN überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 13.30 Uhr: Benin – Botswana
- 16.00 Uhr: Senegal – DR Kongo
- 18.30 Uhr: Uganda – Tansania
- 21.00 Uhr: Nigeria – Tunesien
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League
- 13.30 Uhr: Nottingham Forest – Manchester City
- 16.00 Uhr: Arsenal – Brighton & Hove Albion
- 16.00 Uhr: Brentford – Bournemouth
- 16.00 Uhr: Burnley – Everton
- 16.00 Uhr: Liverpool – Wolverhampton Wanderers
- 16.00 Uhr: West Ham United – Fulham
- 18.30 Uhr: Chelsea – Aston Villa
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Darts-WM
- 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
- 20.00 Uhr: 3. Runde, Abend-Session
Sport1 überträgt live.
Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- 15.10 Uhr: IFK Helsinki – Verlierer Fribourg-Gottéron/Sparta Prag
- 20.10 Uhr: HC Davos – Verlierer Team Canada/U.S. Collegiate Selects
SRF überträgt die Spiele live.
Ab 20 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 20.00 Uhr: Slowakei – Deutschland
- 22.30 Uhr: Lettland – Kanada
- 00.00 Uhr: USA – Schweiz
- 02.30 Uhr: Dänemark – Tschechien
MySports überträgt das Schweizer Spiel live.
28. Dezember
Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A
- 12.30 Uhr: AC Mailand – Leeds United
- 15.00 Uhr: Cremonese – SSC Neapel
- 18.00 Uhr: Bologna – Sassuolo Calcio
- 20.45 Uhr: Atalanta Bergamo – Inter Mailand
DAZN überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 13.30 Uhr: Gabun – Mosambik
- 16.00 Uhr: Äquatorialguinea – Sudan
- 18.30 Uhr: Algerien – Burkina Faso
- 21.00 Uhr: Elfenbeinküste – Kamerun
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Darts-WM
- 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
- 20.00 Uhr: 3. Runde, Abend-Session
Sport1 überträgt live.
Ab 14.15 Uhr: Ski Alpin
- 14.15 Uhr: 1. Lauf, Slalom der Frauen in Semmering
- 17.45 Uhr: 2. Lauf, Slalom der Frauen in Semmering
SRF überträgt live.
Ab 14.15 Uhr: Wintersport
- 14:15 Uhr: Sprint Freistil Finalläufe
SRF überträgt live.
Ab 15 Uhr: Fussball, Premier League
- 15.00 Uhr: Sunderland – Leeds United
- 17.30 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- 15.10 Uhr: Sieger Fribourg-Gottéron/Sparta Prag – IFK Helsinki
- 20.15 Uhr: Sieger Team Canada/U.S. Collegiate Selects – HC Davos
SRF überträgt die Spiele live.
Ab 20 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 20.00 Uhr: Schweden – Schweiz
- 22.30 Uhr: Finnland – Lettland
MySports überträgt das Schweizer Spiel live.
29. Dezember
Ab 11.45 Uhr: Wintersport
- 11.45 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Einzelstart Klassisch Herren in Toblach
- 14.45 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Einzelstart Klassisch Damen in Toblach
- 16.30 Uhr: Vierschanzentournee in Oberstdorf
SRF überträgt live.
Ab 13.30 Uhr: Darts-WM
- 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
- 20.00 Uhr: 3. & 4. Runde, Abend-Session
Sport1 überträgt live.
Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- 15.10 Uhr: Vor-Halbfinal 1
- 20.15 Uhr: Vor-Halbfinal 2
SRF überträgt die Spiele live.
Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 17.00 Uhr: Angola – Ägypten
- 17.00 Uhr: Simbabwe – Südafrika
- 20.00 Uhr: Komoren – Mali
- 20.00 Uhr: Sambia – Marokko
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 19.00 Uhr: Deutschland – Schweden
- 21.30 Uhr: Finnland – Tschechien
- 00.00 Uhr: Slowakei – USA
- 02.30 Uhr: Kanada – Dänemark
Ab 20.45 Uhr: Fussball, Serie A
- 20.45 Uhr: AS Rom – Genua
DAZN überträgt das Spiel live.
30. Dezember
Ab 13.30 Uhr: Darts-WM
- 13.30 Uhr: 4. Runde, Nachmittags-Session
- 20.30 Uhr: 4. Runde, Abend-Session
Sport1 überträgt live.
Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- 15.10 Uhr: Halbfinal 1
- 20.15 Uhr: Halbfinal 2
SRF überträgt die Spiele live.
Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 17.00 Uhr: Tansania – Tunesien
- 17.00 Uhr: Uganda – Nigeria
- 20.00 Uhr: Benin – Senegal
- 20.00 Uhr: Botswana – DR Kongo
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 20.00 Uhr: Schweiz – Deutschland
- 22.30 Uhr: Lettland – Dänemark
MySports überträgt das Schweizer Spiel live.
Ab 20.30 Uhr: Fussball, Premier League
- 20.30 Uhr: Burnley – Newcastle United
- 20.30 Uhr: Chelsea – Bournemouth
- 20.30 Uhr: Nottingham Forest – Everton
- 20.30 Uhr: West Ham United – Brighton & Hove Albion
- 21.15 Uhr: Arsenal – Aston Villa
- 21.15 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers
Sky überträgt die Spiele live.
31. Dezember
Ab 11.30 Uhr: Wintersport
- 11.30 Uhr: Tour de Ski, 5 Kilometer Heat Massenstart Freistil Herren in Toblach
- 14.30 Uhr: Tour de Ski, 5 Kilometer Heat Massenstart Freistil Damen in Toblach
SRF überträgt live.
Ab 12.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup
- Final
SRF überträgt das Spiel live.
Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 17.00 Uhr: Äquatorialguinea – Algerien
- 17.00 Uhr: Sudan – Burkina Faso
- 20.00 Uhr: Gabun – Elfenbeinküste
- 20.00 Uhr: Mosambik – Kamerun
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft
- 19.00 Uhr: Schweiz – Slowakei
- 21.30 Uhr: Tschechien – Lettland
- 00.00 Uhr: USA – Schweden
- 02.30 Uhr: Kanada – Finnland
MySports überträgt das Schweizer Spiel live.
1. Januar
Ab 10.30 Uhr: Wintersport
- 10.30 Uhr: Tour de Ski, 15 Kilometer Handicap Klassisch Herren in Toblach
- 12.30 Uhr: Tour de Ski, 15 Kilometer Handicap Klassisch Damen in Toblach
- 14.00 Uhr: Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen
SRF überträgt live.
Ab 13.30 Uhr: Darts-WM
- 13.30 Uhr: Viertelfinals, Nachmittags-Session
- 20.00 Uhr: Viertelfinals, Abend-Session
Sport1 überträgt live.
Ab 18.30 Uhr: Fussball, Premier League
- 18.30 Uhr: Crystal Palace – Fulham
- 18.30 Uhr: Liverpool – Leeds United
- 21.00 Uhr: Sunderland – Manchester City
- 21.00 Uhr: Brentford – Tottenham Hotspurs
Sky überträgt die Spiele live.
2. Januar
Ab 14 Uhr: Eishockey, National League
- 14.00 Uhr: Ajoie – Bern
- 14.00 Uhr: Genf-Servette – ZSC Lions
- 15.45 Uhr: Lausanne – Zug
- 19.45 Uhr: Ambri – SCL Tigers
- 19.45 Uhr: Biel – Lugano
- 19.45 Uhr: Kloten – Davos
MySports übertragt die Spiele live.
Ab 20 Uhr: Eishockey, U20-WM
- 20.00 Uhr: Viertelfinal 1
- 22.30 Uhr: Viertelfinal 2
- 00.00 Uhr: Viertelfinal 3
- 02.30 Uhr: Viertelfinal 4
MySports würde das Schweizer Spiel live übertragen.
Ab 20.30 Uhr: Darts-WM
- Halbfinal 1
- Halbfinal 2
Sport1 überträgt live.
Ab 20.45 Uhr: Fussball, Serie A
- 20.45 Uhr: Cagliari – AC Mailand
DAZN überträgt das Spiel live.
Ab 21 Uhr: Fussball, La Liga
- 21.00 Uhr: Rayo Vallecano – Getafe
blueSport überträgt das Spiel live.
3. Januar
Ab 10 Uhr: Ski Alpin
SRF überträgt live.
- 10.00 Uhr: 1. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora
- 13.00 Uhr: 2. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora
Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A
- 12.30 Uhr: Como – Udinese
- 15.00 Uhr: Genua – Pisa
- 15.00 Uhr: Sassuolo – Parma
- 18.00 Uhr: Juventus Turin – Lecce
- 20.45 Uhr: Atalanta Bergamo – AS Rom
DAZN überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League
- 13.30 Uhr: Aston Villa – Nottingham Fores
- 16.00 Uhr: Brighton & Hove Albion – Burnley
- 16.00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United
- 18.30 Uhr: Bournemouth – Arsenal
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 14 Uhr: Fussball, La Liga
- 14.00 Uhr: Celta Vigo – Valencia
- 16.15 Uhr: Osasuna – Athletic Bilbao
- 18.30 Uhr: Elche – Villareal
- 21.00 Uhr: Espanyol Barcelona – Barcelona
blueSport überträgt die Spiele live.
Ab 14.15 Uhr: Wintersport
- 14.45 Uhr: Tour de Ski, Sprintfinals (Klassich) in Val di Fiemme
SRF überträgt live.
Ab 18.00 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 18.00 Uhr: Achtelfinal 1
- 20.30 Uhr: Achtelfinal 2
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 19.45 Uhr: Eishockey, National League
- 19.45 Uhr: Bern – Genf-Servette
- 19.45 Uhr: Davos – Ambri
- 19.45 Uhr: Lugano – Fribourg-Gottéron
- 19.45 Uhr: Rapperswil-Jona – Ajoie
- 19.45 Uhr: SCL Tigers – Biel
- 19.45 Uhr: ZSC Lions – Lausanne
- 19.45 Uhr: Zug – Kloten
MySports übertragt die Spiele live.
Ab 21 Uhr: Darts-WM
- 21.00 Uhr: Final
Sport1 überträgt live.
4. Januar
Ab 9.30 Uhr: Ski Alpin
- 09.30 Uhr: 1. Lauf, Slalom der Frauen in Kranjska Gora
- 12.15 Uhr: 2. Lauf, Slalom der Frauen in Kranjska Gora
SRF überträgt live.
Ab 11.30 Uhr: Wintersport
- 11.30 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Massenstart Freistil Herren (Final Climb) in Val die Fiemme
- 13.30 Uhr: Vierschanzentournee in Innsbruck
- 15.30 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Massenstart Freistil Frauen (Final Climb) in Val die Fiemme
SRF überträgt live.
Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A
- 12.30 Uhr: Lazio Rom – SSC Neapel
- 15.00 Uhr: Fiorentina – Cremonese
- 18.00 Uhr: Hellas Verona – Turin
- 20.45 Uhr: Inter Mailand – Bologna
DAZN überträgt die Spiele live.
Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League
- 13.30 Uhr: Leeds – Manchester United
- 16.00 Uhr: Everton – Brentford
- 16.00 Uhr: Fulham – Liverpool
- 16.00 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace
- 16.00 Uhr: Tottenham Hotspur – Sunderland
- 18.30 Uhr: Manchester City – Chelsea
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 14 Uhr: Fussball, La Liga
- 14.00 Uhr: Sevilla – Levante
- 16.15 Uhr: Real Madrid – Betis Sevilla
- 18.30 Uhr: Deportivo Alavés – Real Oviedo
- 18.30 Uhr: Mallorca – Girona
- 21.00 Uhr: Real Sociedad – Atlético Madrid
blueSport überträgt die Spiele live.
Ab 18.00 Uhr: Fussball, Afrika-Cup
- 18.00 Uhr: Achtelfinal 3
- 20.30 Uhr: Achtelfinal 4
Sky überträgt die Spiele live.
Ab 22.30 Uhr: Eishockey, U20-WM
- 22.30 Uhr: Halbfinal 1
- 02.30 Uhr: Halbfinal 2
- Spiel um Platz 3 und Final finden am 5. Januar um 22.30 Uhr bzw. am 6. Januar um 2.30 Uhr statt.
MySports würde das Schweizer Spiel live übertragen.