Sport über die Feiertage: Diese Eregnisse darfst du nicht verpassen

epa12606838 Marco Odermatt of Switzerland in action during the first run of the Men&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Alta Badia, Italy, 21 December 2025. EPA/ANDREA SOLER ...
Marco Odermatt wird zwischen den Feiertagen auch im Einsatz stehen.Bild: keystone

Damit du nichts verpasst: Diese Sport-Events laufen über die Festtage

Über die Festtage wird nicht nur viel gegessen, sondern auch viel Sport getrieben. Von Profis, nicht von uns, wohlgemerkt. Diese Events stehen über die Festtage an.
25.12.2025, 19:5725.12.2025, 19:57
Sportredaktion
Sportredaktion

Bereits am heutigen Donnerstag wird in der NFL wieder American Football gespielt. Die Washington Commanders empfangen um 19 Uhr die Dallas Cowboys und um 22.30 Uhr sind die Detroit Lions bei den Minnesota Vikings zu Gast. Die Spiele werden live auf Netflix übertragen.

Doch spätestens ab dem Stephanstag ist das Sport-Programm wieder dicht gedrängt. Wir verschaffen dir die Übersicht, damit du nichts verpasst.

26. Dezember

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 13.30 Uhr: Angola – Simbabwe
  • 16.00 Uhr: Ägypten – Südafrika
  • 18.30 Uhr: Sambia – Komoren
  • 21.00 Uhr: Marokko – Mali
Performers take part in the opening ceremony of the Africa Cup of Nations and the opening group A soccer match between Morocco and Comoros in Rabat, Morocco, Sunday, Dec. 21, 2025. (AP Photo) Morocco ...
Am Stephanstag wird beim Afrika-Cup wieder gespielt.Bild: keystone

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • 15.10 Uhr: Fribourg-Gottéron – Sparta Prag
  • 20.15 Uhr: Team Canada – U.S. Collegiate Selects

SRF überträgt die Spiele live.

Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 19.00 Uhr: Schweden – Slowakei
  • 21.30 Uhr: Dänemark – Finnland
  • 00.00 Uhr: Deutschland – USA
  • 02.30 Uhr: Tschechien – Kanada

Ab 21 Uhr: Fussball, Premier League

  • 21.00 Uhr: Manchester United – Newcastle United

Sky überträgt das Spiel live.

27. Dezember

Ab 10 Uhr: Ski Alpin

  • 10.00 Uhr: 1. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Semmering
  • 11.30 Uhr: Super-G der Männer in Livigno
  • 13.00 Uhr: 2. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Semmering

SRF überträgt live.

Ab 12.30 Uhr: Serie A

  • 12.30 Uhr: Parma Calcio – Fiorentina
  • 15.00 Uhr: Turin – Cagliari Calcio
  • 15.00 Uhr: Lecce – Como
  • 18.00 Uhr: Udinese Calcio – Lazio Rom
  • 20.45 Uhr: Pisa – Juventus Turin

DAZN überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 13.30 Uhr: Benin – Botswana
  • 16.00 Uhr: Senegal – DR Kongo
  • 18.30 Uhr: Uganda – Tansania
  • 21.00 Uhr: Nigeria – Tunesien

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League

  • 13.30 Uhr: Nottingham Forest – Manchester City
  • 16.00 Uhr: Arsenal – Brighton & Hove Albion
  • 16.00 Uhr: Brentford – Bournemouth
  • 16.00 Uhr: Burnley – Everton
  • 16.00 Uhr: Liverpool – Wolverhampton Wanderers
  • 16.00 Uhr: West Ham United – Fulham
  • 18.30 Uhr: Chelsea – Aston Villa

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Darts-WM

  • 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
  • 20.00 Uhr: 3. Runde, Abend-Session

Sport1 überträgt live.

England&#039;s Luke Littler in action on day one of the World Darts Championship at Alexandra Palace, London, Thursday Dec. 11, 2025. (Adam Davy/PA via AP) Britain World Championship Darts
Luke Littler möchte im Ally Pally seinen Titel verteidigen.Bild: keystone

Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • 15.10 Uhr: IFK Helsinki – Verlierer Fribourg-Gottéron/Sparta Prag
  • 20.10 Uhr: HC Davos – Verlierer Team Canada/U.S. Collegiate Selects

SRF überträgt die Spiele live.

Ab 20 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 20.00 Uhr: Slowakei – Deutschland
  • 22.30 Uhr: Lettland – Kanada
  • 00.00 Uhr: USA – Schweiz
  • 02.30 Uhr: Dänemark – Tschechien

MySports überträgt das Schweizer Spiel live.

28. Dezember

Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A

  • 12.30 Uhr: AC Mailand – Leeds United
  • 15.00 Uhr: Cremonese – SSC Neapel
  • 18.00 Uhr: Bologna – Sassuolo Calcio
  • 20.45 Uhr: Atalanta Bergamo – Inter Mailand

DAZN überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 13.30 Uhr: Gabun – Mosambik
  • 16.00 Uhr: Äquatorialguinea – Sudan
  • 18.30 Uhr: Algerien – Burkina Faso
  • 21.00 Uhr: Elfenbeinküste – Kamerun

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Darts-WM

  • 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
  • 20.00 Uhr: 3. Runde, Abend-Session

Sport1 überträgt live.

Ab 14.15 Uhr: Ski Alpin

  • 14.15 Uhr: 1. Lauf, Slalom der Frauen in Semmering
  • 17.45 Uhr: 2. Lauf, Slalom der Frauen in Semmering

SRF überträgt live.

Ab 14.15 Uhr: Wintersport

  • 14:15 Uhr: Sprint Freistil Finalläufe

SRF überträgt live.

Ab 15 Uhr: Fussball, Premier League

  • 15.00 Uhr: Sunderland – Leeds United
  • 17.30 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • 15.10 Uhr: Sieger Fribourg-Gottéron/Sparta Prag – IFK Helsinki
  • 20.15 Uhr: Sieger Team Canada/U.S. Collegiate Selects – HC Davos

SRF überträgt die Spiele live.

Ab 20 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 20.00 Uhr: Schweden – Schweiz
  • 22.30 Uhr: Finnland – Lettland

MySports überträgt das Schweizer Spiel live.

29. Dezember

Ab 11.45 Uhr: Wintersport

  • 11.45 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Einzelstart Klassisch Herren in Toblach
  • 14.45 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Einzelstart Klassisch Damen in Toblach
  • 16.30 Uhr: Vierschanzentournee in Oberstdorf

SRF überträgt live.

TSCHOFENIG Daniel Oesterreich, GER, FIS Viessmsann Skisprung Weltcup, Vierschanzentournee Auftaktspringen Oberstdorf, Wettkampf Einzelspringen, Saison 2024/2025, 29.12.2024 GER, FIS Viessmsann Skispru ...
In Oberstdorf startet die Vierschanzentournee.Bild: www.imago-images.de

Ab 13.30 Uhr: Darts-WM

  • 13.30 Uhr: 3. Runde, Nachmittags-Session
  • 20.00 Uhr: 3. & 4. Runde, Abend-Session

Sport1 überträgt live.

Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • 15.10 Uhr: Vor-Halbfinal 1
  • 20.15 Uhr: Vor-Halbfinal 2

SRF überträgt die Spiele live.

Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 17.00 Uhr: Angola – Ägypten
  • 17.00 Uhr: Simbabwe – Südafrika
  • 20.00 Uhr: Komoren – Mali
  • 20.00 Uhr: Sambia – Marokko

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 19.00 Uhr: Deutschland – Schweden
  • 21.30 Uhr: Finnland – Tschechien
  • 00.00 Uhr: Slowakei – USA
  • 02.30 Uhr: Kanada – Dänemark

Ab 20.45 Uhr: Fussball, Serie A

  • 20.45 Uhr: AS Rom – Genua

DAZN überträgt das Spiel live.

30. Dezember

Ab 13.30 Uhr: Darts-WM

  • 13.30 Uhr: 4. Runde, Nachmittags-Session
  • 20.30 Uhr: 4. Runde, Abend-Session

Sport1 überträgt live.

Ab 15.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • 15.10 Uhr: Halbfinal 1
  • 20.15 Uhr: Halbfinal 2

SRF überträgt die Spiele live.

Fribourg players celebrate the 3:1 in front of their fans during the final game between Germany&#039;s Straubing Tigers and Switzerland&#039;s HC Fribourg-Gotteron at the 96th Spengler Cup ice hockey ...
Einen Tag vor Silvester geht es am Spengler Cup um die Final-Tickets.Bild: keystone

Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 17.00 Uhr: Tansania – Tunesien
  • 17.00 Uhr: Uganda – Nigeria
  • 20.00 Uhr: Benin – Senegal
  • 20.00 Uhr: Botswana – DR Kongo

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 20.00 Uhr: Schweiz – Deutschland
  • 22.30 Uhr: Lettland – Dänemark

MySports überträgt das Schweizer Spiel live.

Ab 20.30 Uhr: Fussball, Premier League

  • 20.30 Uhr: Burnley – Newcastle United
  • 20.30 Uhr: Chelsea – Bournemouth
  • 20.30 Uhr: Nottingham Forest – Everton
  • 20.30 Uhr: West Ham United – Brighton & Hove Albion
  • 21.15 Uhr: Arsenal – Aston Villa
  • 21.15 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers

Sky überträgt die Spiele live.

31. Dezember

Ab 11.30 Uhr: Wintersport

  • 11.30 Uhr: Tour de Ski, 5 Kilometer Heat Massenstart Freistil Herren in Toblach
  • 14.30 Uhr: Tour de Ski, 5 Kilometer Heat Massenstart Freistil Damen in Toblach

SRF überträgt live.

Ab 12.10 Uhr: Eishockey, Spengler Cup

  • Final

SRF überträgt das Spiel live.

epa11800060 Fribourg&#039;s Julien Sprunger poses with the trophy after wininng the Spengler Cup 2024 final game between Straubing Tigers and HC Fribourg-Gotteron, at the 96th Spengler Cup ice hockey ...
Im letzten Jahr gewann Fribourg-Gottéron den Spengler Cup.Bild: keystone

Ab 17 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 17.00 Uhr: Äquatorialguinea – Algerien
  • 17.00 Uhr: Sudan – Burkina Faso
  • 20.00 Uhr: Gabun – Elfenbeinküste
  • 20.00 Uhr: Mosambik – Kamerun

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 19 Uhr: Eishockey, U20 Weltmeisterschaft

  • 19.00 Uhr: Schweiz – Slowakei
  • 21.30 Uhr: Tschechien – Lettland
  • 00.00 Uhr: USA – Schweden
  • 02.30 Uhr: Kanada – Finnland

MySports überträgt das Schweizer Spiel live.

1. Januar

Ab 10.30 Uhr: Wintersport

  • 10.30 Uhr: Tour de Ski, 15 Kilometer Handicap Klassisch Herren in Toblach
  • 12.30 Uhr: Tour de Ski, 15 Kilometer Handicap Klassisch Damen in Toblach
  • 14.00 Uhr: Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen

SRF überträgt live.

Ab 13.30 Uhr: Darts-WM

  • 13.30 Uhr: Viertelfinals, Nachmittags-Session
  • 20.00 Uhr: Viertelfinals, Abend-Session

Sport1 überträgt live.

Ab 18.30 Uhr: Fussball, Premier League

  • 18.30 Uhr: Crystal Palace – Fulham
  • 18.30 Uhr: Liverpool – Leeds United
  • 21.00 Uhr: Sunderland – Manchester City
  • 21.00 Uhr: Brentford – Tottenham Hotspurs

Sky überträgt die Spiele live.

Une victoire sans prix pour Granit Xhaka et Sunderland.
Am Neujahrstag trifft Granit Xhaka mit Sunderland auf Manchester City.Bild: fxp-fr-sda-rtp

2. Januar

Ab 14 Uhr: Eishockey, National League

  • 14.00 Uhr: Ajoie – Bern
  • 14.00 Uhr: Genf-Servette – ZSC Lions
  • 15.45 Uhr: Lausanne – Zug
  • 19.45 Uhr: Ambri – SCL Tigers
  • 19.45 Uhr: Biel – Lugano
  • 19.45 Uhr: Kloten – Davos

MySports übertragt die Spiele live.

HC Davos Stuermer Simon Knak gegen EHC Kloten PostFinance Top Scorer Petteri Puhakka waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und ...
Zwei Tage nach dem Spengler-Cup-Final geht die National League bereits weiter.Bild: keystone

Ab 20 Uhr: Eishockey, U20-WM

  • 20.00 Uhr: Viertelfinal 1
  • 22.30 Uhr: Viertelfinal 2
  • 00.00 Uhr: Viertelfinal 3
  • 02.30 Uhr: Viertelfinal 4

MySports würde das Schweizer Spiel live übertragen.

Ab 20.30 Uhr: Darts-WM

  • Halbfinal 1
  • Halbfinal 2

Sport1 überträgt live.

Ab 20.45 Uhr: Fussball, Serie A

  • 20.45 Uhr: Cagliari – AC Mailand

DAZN überträgt das Spiel live.

Ab 21 Uhr: Fussball, La Liga

  • 21.00 Uhr: Rayo Vallecano – Getafe

blueSport überträgt das Spiel live.

3. Januar

Ab 10 Uhr: Ski Alpin

SRF überträgt live.

  • 10.00 Uhr: 1. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora
  • 13.00 Uhr: 2. Lauf, Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora
09.01.2022, Podkoren, Kranjska Gora, SLO, FIS Weltcup Ski Alpin, Slalom, Damen, 1. Lauf, im Bild Skier in action // in action during her 1st run of women Slalom of FIS ski alpine world cup at the Podk ...
In Kranjska Gora finden die ersten Ski-Rennen des Jahres statt.Bild: www.imago-images.de

Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A

  • 12.30 Uhr: Como – Udinese
  • 15.00 Uhr: Genua – Pisa
  • 15.00 Uhr: Sassuolo – Parma
  • 18.00 Uhr: Juventus Turin – Lecce
  • 20.45 Uhr: Atalanta Bergamo – AS Rom

DAZN überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League

  • 13.30 Uhr: Aston Villa – Nottingham Fores
  • 16.00 Uhr: Brighton & Hove Albion – Burnley
  • 16.00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United
  • 18.30 Uhr: Bournemouth – Arsenal

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 14 Uhr: Fussball, La Liga

  • 14.00 Uhr: Celta Vigo – Valencia
  • 16.15 Uhr: Osasuna – Athletic Bilbao
  • 18.30 Uhr: Elche – Villareal
  • 21.00 Uhr: Espanyol Barcelona – Barcelona

blueSport überträgt die Spiele live.

Ab 14.15 Uhr: Wintersport

  • 14.45 Uhr: Tour de Ski, Sprintfinals (Klassich) in Val di Fiemme

SRF überträgt live.

Ab 18.00 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 18.00 Uhr: Achtelfinal 1
  • 20.30 Uhr: Achtelfinal 2

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 19.45 Uhr: Eishockey, National League

  • 19.45 Uhr: Bern – Genf-Servette
  • 19.45 Uhr: Davos – Ambri
  • 19.45 Uhr: Lugano – Fribourg-Gottéron
  • 19.45 Uhr: Rapperswil-Jona – Ajoie
  • 19.45 Uhr: SCL Tigers – Biel
  • 19.45 Uhr: ZSC Lions – Lausanne
  • 19.45 Uhr: Zug – Kloten

MySports übertragt die Spiele live.

Ab 21 Uhr: Darts-WM

  • 21.00 Uhr: Final

Sport1 überträgt live.

4. Januar

Ab 9.30 Uhr: Ski Alpin

  • 09.30 Uhr: 1. Lauf, Slalom der Frauen in Kranjska Gora
  • 12.15 Uhr: 2. Lauf, Slalom der Frauen in Kranjska Gora

SRF überträgt live.

Ab 11.30 Uhr: Wintersport

  • 11.30 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Massenstart Freistil Herren (Final Climb) in Val die Fiemme
  • 13.30 Uhr: Vierschanzentournee in Innsbruck
  • 15.30 Uhr: Tour de Ski, 10 Kilometer Massenstart Freistil Frauen (Final Climb) in Val die Fiemme

SRF überträgt live.

Exhausted athletes at the arrival of the 10km women&#039;s mass start race of the Tour de Ski cross country, in Val di Fiemme, Italy, Sunday, Jan. 5, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
In Val die Flemme kämpfen die Langlauf-Stars um den Sieg an der Tour de Ski.Bild: keystone

Ab 12.30 Uhr: Fussball, Serie A

  • 12.30 Uhr: Lazio Rom – SSC Neapel
  • 15.00 Uhr: Fiorentina – Cremonese
  • 18.00 Uhr: Hellas Verona – Turin
  • 20.45 Uhr: Inter Mailand – Bologna

DAZN überträgt die Spiele live.

Ab 13.30 Uhr: Fussball, Premier League

  • 13.30 Uhr: Leeds – Manchester United
  • 16.00 Uhr: Everton – Brentford
  • 16.00 Uhr: Fulham – Liverpool
  • 16.00 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace
  • 16.00 Uhr: Tottenham Hotspur – Sunderland
  • 18.30 Uhr: Manchester City – Chelsea

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 14 Uhr: Fussball, La Liga

  • 14.00 Uhr: Sevilla – Levante
  • 16.15 Uhr: Real Madrid – Betis Sevilla
  • 18.30 Uhr: Deportivo Alavés – Real Oviedo
  • 18.30 Uhr: Mallorca – Girona
  • 21.00 Uhr: Real Sociedad – Atlético Madrid

blueSport überträgt die Spiele live.

Ab 18.00 Uhr: Fussball, Afrika-Cup

  • 18.00 Uhr: Achtelfinal 3
  • 20.30 Uhr: Achtelfinal 4

Sky überträgt die Spiele live.

Ab 22.30 Uhr: Eishockey, U20-WM

  • 22.30 Uhr: Halbfinal 1
  • 02.30 Uhr: Halbfinal 2
  • Spiel um Platz 3 und Final finden am 5. Januar um 22.30 Uhr bzw. am 6. Januar um 2.30 Uhr statt.

MySports würde das Schweizer Spiel live übertragen.

