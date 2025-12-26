freundlich-2°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Spengler Cup: Fribourg-Gottéron schlägt Sparta Prag zum Auftakt mühelos

Fribourg&#039;s Attilio Biasca, left, celebrates after scoring with Fribourg&#039;s Michael Kapla during the game between HC Fribourg-Gotteron of Switzerland and HC Sparta Praha of Czech Republic, at ...
Attilio Biasca (links) führt Gottéron mit zwei Toren auf die Erfolgsspur.Bild: keystone

Souveräner Auftakt des Titelverteidigers: Gottéron schlägt Sparta Prag mit 5:2

Fribourg-Gottéron startet erfolgreich zur Titelverteidigung am Spengler Cup. Zum Auftakt des Traditionsturniers in Davos gewinnen die Freiburger gegen Sparta Prag 5:2.
26.12.2025, 17:4726.12.2025, 17:59

Der Einstand gelang dem Vorjahressieger in allen Belangen perfekt. Bereits nach 81 Sekunden brachte Attilio Biasca den Zweiten der National League in Führung, kurz vor Ende des Mitteldrittels erhöhte er auch noch auf 2:0. Im Schlussabschnitt brauchte Henrik Borgström sogar nur 19 Sekunden, um für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Biasca trifft früh zur Freiburger Führung.Video: SRF

Beim wie im letzten Jahr von einer vollen Arena angefeuerten Gottéron funktionierte vieles. Das 2:0 und das 3:0 fielen in Überzahl. Mit Biasca traf ein junger Spengler-Cup-Debütant, der auf diese Saison von Zug gekommen war, zweimal, und hinten war Goalie Reto Berra eine Bank. Der 38-jährige Routinier stoppte 25 von 27 Schüssen. Besonders brauchte es Berra im Mitteldrittel bis zum 2:0, als die Tschechen ihre beste Phase hatten und bei einem Lattenschuss auch Pech bekundeten.

Nach dem 3:0 war die Partie im Prinzip gelaufen. Marcus Sörensen traf noch zum wunderbar herausgespielten 4:0, neun Minuten vor Schluss vermieste Pavel Kousal Berra den ersten Shutout am Spengler Cup. Näher kam der zweifache Turniersieger den Schweizern aber nicht mehr. Das 5:1 erzielte erneut Sörensen mit seinem vierten Skorerpunkt ins leere Tor, das 5:2 fiel erst sechs Sekunden vor Schluss bei sechs gegen drei Feldspielern der Tschechen.

Damit ist Fribourg-Gottéron sogar noch besser gestartet als im letzten Jahr, das im ersten Titel der Vereinsgeschichte gipfelte. Damals verlor man zum Auftakt gegen den tschechischen Vertreter Pardubice im Penaltyschiessen. Nun geht es am Sonntagnachmittag mit dem zweiten und letzten Gruppenspiel gegen IFK Helsinki weiter, mit der Chance auf die direkte Halbfinalqualifikation. Die Finnen steigen am Samstag gegen Sparta Prag ins Turnier ein.

epa12613070 Praha&#039;s Filip Chlapik (L) during the game between HC Fribourg-Gotteron and HC Sparta Praha at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, 26 December 2026. EPA/ ...
Immer wieder wurde es hitzig zwischen Prag und Fribourg.Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Sparta Prag 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Kova (FIN).
Tore: 2. Biasca (Bertschy, Borgström) 1:0. 39. Biasca (Sörensen, Kapla/Powerplaytor) 2:0. 41. (40:19) Borgström (Sörensen/Powerplaytor) 3:0. 49. Sörensen (Schmid, Rathgeb) 4:0. 51. Kousal 4:1. 59. (58:26) Sörensen 5:1 (ins leere Tor). 60. (59:54) Spacek (Chlapik, Krejcik/bei 5 gegen 3) 5:2 (ohne Goalie).
Strafen: 7mal 2 plus 10 (Cajkovsky) Minuten gegen Fribourg, 5mal 2 Minuten gegen Sparta Prag.
Fribourg-Gottéron: Berra; Glauser, Streule; Rathgeb, Kapla; Jecker, Nemeth; Cajkovsky, Seiler; Sörensen, De la Rose, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Sprunger, Walser, Marchon; Ljunggren, Dorthe, Rau.
Sparta Prag: Kovar; Pysyk, Krejcik; Irving, Masik; Sirota, Nemecek; Seppälä; Chlapik, Spacek, Kousal; Repik, Shore, Vesalainen; Dzierkals, Krystof Hrabik, Raska; Michal Vitouch, Eberle, David Vitouch; Ondrej Hrabik.
Bemerkungen: 34. Lattenschuss Shore. 56. Timeout Sparta Prag, von 55:05 bis 57:16, 57:50 bis 58:26 und 58:58 bis 59:54 ohne Torhüter. (abu/sda)

Eismeister Zaugg
Ideen-Labor Spengler Cup – Gold für die Besten ist besser als Käse
Mehr Eishockey-Geschichten:
Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Supertalent und zwei Nati-Trainer – so will die U20-Nati an der WM «jeden schlagen»
Der Schweizer U20-Nationaltrainer Jan Cadieux möchte, dass seine Spieler wie Gewinner denken. So soll an der am 26. Dezember beginnenden U20-WM in St. Paul und Minneapolis ein Exploit geschafft werden.
Bisher gelang den Schweizern an U20-Weltmeisterschaften in der Top-Division viermal der Sprung in die Top 4 – zuletzt 2019. Ihre einzige Medaille gewannen sie 1998 mit Bronze. Damals spielte im Sturm unter anderem der jetzige Nationaltrainer Patrick Fischer, der das Team vor Ort unterstützen wird. Die Hauptverantwortung trägt aber erstmals Jan Cadieux, der auf Marcel Jenni gefolgt ist und ab der kommenden Saison die Nachfolge von Fischer antritt.
Zur Story