wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Spengler Cup

US-College-Team am Spengler Cup – deshalb war die Skepsis gross

NCAA, College League, USA Hockey: Clarkson at Penn State Oct 10, 2025 University Park, PA, USA Penn State Nittany Lions head coach Guy Gadowsky watches the action against the Clarkson Golden Knights i ...
Guy Gadowsky wird die U.S. Collegiate Selects am Spengler Cup coachen.Bild: www.imago-images.de

Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team

Es ist wieder Spengler-Cup-Zeit. Zum ersten Mal in der 102-jährigen Geschichte ist in diesem Jahr mit den U.S. Collegiate Selects eine College-Auswahl aus den USA dabei. So kam das neue Team zustande.
26.12.2025, 11:3726.12.2025, 11:55
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Bereits beim heutigen Spengler-Cup-Auftakt kommt es am Abend zu einem sehr interessanten Aufeinandertreffen. Das Team Canada und die U.S. Collegiate Selects stehen sich im Davoser Eisstadion gegenüber.

Die US-Auswahl besteht ausschliesslich aus Spielern, welche noch am College sind. Da gleichzeitig die U20-Weltmeisterschaft stattfindet, sind im Kader nicht die ganz grossen Talente wie der potenzielle Nummer-1-Pick Gavin McKenna dabei, aber dennoch wurden 14 Spieler aufgeboten, welche bereits von einer NHL-Franchise gedraftet wurden. Am Dienstag reiste die Auswahl nach einem kurzen Trainingslager nach Davos. Im Durchschnitt ist das Team 21 Jahre jung.

NCAA, College League, USA Hockey: Boston U at Connecticut Feb 25, 2025 Storrs, CT, USA UConn forward Joey Muldowney 8 looks for an opening against Boston University during the second period at Toscano ...
Joey Muldowney ist einer von 14 Spielern im Kader der U.S. Collegiate Selects, welcher bereits gedraftet wurde. Bild: www.imago-images.de

Die Organisatoren des Turniers erhoffen sich, so auch in Nordamerika bekannter zu werden. Zwar waren mit der University of Minnesota (im Jahr 1981) und der University of North Dakota (1982) bereits zwei College-Mannschaften am Spengler Cup dabei, aber noch nie eine All-Star-Auswahl. Insgesamt wurden 25 Spieler von insgesamt 17 verschiedenen Colleges aufgeboten.

Einen grossen Anteil am neuen Team hat Mike Snee. Als Geschäftsführer der College Hockey Inc. hatte Snee 2019 die Idee, ein All-Star-Team aus dem College für den Spengler Cup zu stellen. Mittlerweile arbeitet Snee für die NHL-Franchise Minnesota Wild, aber dennoch ist die Vorfreude riesig bei ihm, auch wenn er nicht vor Ort sein kann. «Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Ich werde auf jeden Fall zuschauen und denken: ‹Mann, wäre es cool, jetzt dort zu sein.› Ich habe definitiv eine persönliche Bindung dazu», sagte Snee gegenüber nhl.com.

Mike Snee Vizepräsident Minnesota Wil
Mike Snee ist begeistert vom Spengler Cup.Bild: nhl.com

Nachdem Snee während eines Auslandssemesters in Deutschland erstmals mit dem Spengler Cup in Berührung gekommen war, löste es bei ihm eine riesige Begeisterung aus. Als er anfing, für den Verband der Collegeligen zu arbeiten, kam das Thema Spengler Cup wieder auf. Viele Trainer der verschiedenen College-Teams waren bereits als Spieler beim ältesten Eishockey-Turnier der Welt dabei und ebenfalls begeistert von der Reise in die Schweizer Berge zurückgekehrt. Das habe Snee nur noch mehr motiviert.

Nachdem einige Hürden überwunden und auch mit der College-Liga eine Einigung erzielt wurde, reiste Snee mit einer Delegation zum Spengler Cup 2022, wo auch ein Treffen mit den Turnierorganisatoren anstand. Allerdings gab es viele Zweifel bei den Organisatoren. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie ein College-Team gegen die erfahrenen Teams mithalten soll.

Daraufhin sagte Steve Metcalf, der als General Manager der College-Auswahl am diesjährigen Spengler Cup dabei sein wird, dass sie sich ein Spiel der NCAA anschauen sollten. Es ging nicht lange, bis in Nordamerika das Telefon klingelte und die Verantwortlichen des Spengler Cups überzeugt waren. Ein Blick auf die Wettquoten zeigt aber, dass die U.S. Collegiate Selects als grösster Aussenseiter gehandelt werden.

Trainiert wird das Team von Guy Gadowsky, welcher seit 15 Jahren bei Penn State an der Bande steht und sich sehr auf den Spengler Cup freut. Insbesondere, weil auch noch sein Sohn Mac Gadowsky im Kader dabei ist. Die Vorfreude auf die gemeinsame Weihnachtszeit ist bereits gross: «Ich muss ehrlich sein, es wird etwas ganz Besonderes sein, Weihnachten in dieser Zeit mit ihm verbringen zu können, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich empfinde diese Gelegenheit als grossen Segen.»

Syndication: The State Journal-Register, Mac Gadowsky at practice Wednesday Feb. 16, 2022. Thomas J. Turney The State Journal Register 021622macgadowsky, 18.02.2022 06:37:41, 17711404, USATNSYNDICATIO ...
Mac Gadowsky wurde bisher noch nicht gedraftet.Bild: www.imago-images.de

Mit Blick auf das anstehende Turnier sagt Gadowsky: «Das ist eine grossartige Gelegenheit für das College-Hockey. Ich denke, es ist ein grandioses Jahr, um der Welt zu zeigen, wie gut College-Hockey ist. Wir sind sehr dankbar für diese Verantwortung und nehmen sie sehr ernst.»

Nach dem Auftaktspiel gegen das Team Canada trifft die US-Auswahl am 27. oder 28. Dezember auf Gastgeber Davos. Die Partien starten jeweils um 20.15 Uhr. Dann wird sich auch zeigen, ob die jungen Spieler mit den erfahrenen und etablierten Profis mithalten können.

Damit du kein Spiel verpasst – alle Infos zum Spengler Cup 2025
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
1 / 21
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

Bislang 18 Eishockeyspieler (Stand: 24.9.2025) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So krass freuten sich die Dänen über den Eishockey-WM-Halbfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
IIHF-Präsident: «Wir brauchen keinen Plan B, Olympia wird in Mailand gespielt»
Wie ist das nun mit der Grösse des Eisfelds an den Olympischen Spielen? Wird das Stadion rechtzeitig fertig? Und warum findet immer noch jedes Jahr eine Eishockey-WM statt? Antworten von Luc Tardif, dem Präsidenten des internationalen Eishockeyverbands IIHF.
Sie waren gerade erst in Mailand. Wie ist dort der Stand der Dinge?
Luc Tardif: Wir waren für drei Tage dort. Grund war der erste Testevent für die kleinere Halle. Wir organisierten eine Junioren-WM (U20, Division I, Gruppe B, die ursprünglich in der Hauptarena hätte stattfinden sollen). Es war gut zu sehen, wie es bezüglich dieses Spielorts aussieht. Wir haben alles getestet. Auch die Organisation hat gut funktioniert. Es ist eine kleinere Halle mit 4100 Plätzen, aber sie ist sehr schön und wird eine gute Atmosphäre bieten. Dort haben wir keinerlei Bedenken.
Zur Story