Guy Gadowsky wird die U.S. Collegiate Selects am Spengler Cup coachen. Bild: www.imago-images.de

Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team



Es ist wieder Spengler-Cup-Zeit. Zum ersten Mal in der 102-jährigen Geschichte ist in diesem Jahr mit den U.S. Collegiate Selects eine College-Auswahl aus den USA dabei. So kam das neue Team zustande.

Timo Rizzi Folge mir

Bereits beim heutigen Spengler-Cup-Auftakt kommt es am Abend zu einem sehr interessanten Aufeinandertreffen. Das Team Canada und die U.S. Collegiate Selects stehen sich im Davoser Eisstadion gegenüber.

Die US-Auswahl besteht ausschliesslich aus Spielern, welche noch am College sind. Da gleichzeitig die U20-Weltmeisterschaft stattfindet, sind im Kader nicht die ganz grossen Talente wie der potenzielle Nummer-1-Pick Gavin McKenna dabei, aber dennoch wurden 14 Spieler aufgeboten, welche bereits von einer NHL-Franchise gedraftet wurden. Am Dienstag reiste die Auswahl nach einem kurzen Trainingslager nach Davos. Im Durchschnitt ist das Team 21 Jahre jung.

Joey Muldowney ist einer von 14 Spielern im Kader der U.S. Collegiate Selects, welcher bereits gedraftet wurde. Bild: www.imago-images.de

Die Organisatoren des Turniers erhoffen sich, so auch in Nordamerika bekannter zu werden. Zwar waren mit der University of Minnesota (im Jahr 1981) und der University of North Dakota (1982) bereits zwei College-Mannschaften am Spengler Cup dabei, aber noch nie eine All-Star-Auswahl. Insgesamt wurden 25 Spieler von insgesamt 17 verschiedenen Colleges aufgeboten.

Einen grossen Anteil am neuen Team hat Mike Snee. Als Geschäftsführer der College Hockey Inc. hatte Snee 2019 die Idee, ein All-Star-Team aus dem College für den Spengler Cup zu stellen. Mittlerweile arbeitet Snee für die NHL-Franchise Minnesota Wild, aber dennoch ist die Vorfreude riesig bei ihm, auch wenn er nicht vor Ort sein kann. «Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Ich werde auf jeden Fall zuschauen und denken: ‹Mann, wäre es cool, jetzt dort zu sein.› Ich habe definitiv eine persönliche Bindung dazu», sagte Snee gegenüber nhl.com.

Mike Snee ist begeistert vom Spengler Cup. Bild: nhl.com

Nachdem Snee während eines Auslandssemesters in Deutschland erstmals mit dem Spengler Cup in Berührung gekommen war, löste es bei ihm eine riesige Begeisterung aus. Als er anfing, für den Verband der Collegeligen zu arbeiten, kam das Thema Spengler Cup wieder auf. Viele Trainer der verschiedenen College-Teams waren bereits als Spieler beim ältesten Eishockey-Turnier der Welt dabei und ebenfalls begeistert von der Reise in die Schweizer Berge zurückgekehrt. Das habe Snee nur noch mehr motiviert.

Nachdem einige Hürden überwunden und auch mit der College-Liga eine Einigung erzielt wurde, reiste Snee mit einer Delegation zum Spengler Cup 2022, wo auch ein Treffen mit den Turnierorganisatoren anstand. Allerdings gab es viele Zweifel bei den Organisatoren. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie ein College-Team gegen die erfahrenen Teams mithalten soll.

Daraufhin sagte Steve Metcalf, der als General Manager der College-Auswahl am diesjährigen Spengler Cup dabei sein wird, dass sie sich ein Spiel der NCAA anschauen sollten. Es ging nicht lange, bis in Nordamerika das Telefon klingelte und die Verantwortlichen des Spengler Cups überzeugt waren. Ein Blick auf die Wettquoten zeigt aber, dass die U.S. Collegiate Selects als grösster Aussenseiter gehandelt werden.

Trainiert wird das Team von Guy Gadowsky, welcher seit 15 Jahren bei Penn State an der Bande steht und sich sehr auf den Spengler Cup freut. Insbesondere, weil auch noch sein Sohn Mac Gadowsky im Kader dabei ist. Die Vorfreude auf die gemeinsame Weihnachtszeit ist bereits gross: «Ich muss ehrlich sein, es wird etwas ganz Besonderes sein, Weihnachten in dieser Zeit mit ihm verbringen zu können, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich empfinde diese Gelegenheit als grossen Segen.»

Mac Gadowsky wurde bisher noch nicht gedraftet. Bild: www.imago-images.de

Mit Blick auf das anstehende Turnier sagt Gadowsky: «Das ist eine grossartige Gelegenheit für das College-Hockey. Ich denke, es ist ein grandioses Jahr, um der Welt zu zeigen, wie gut College-Hockey ist. Wir sind sehr dankbar für diese Verantwortung und nehmen sie sehr ernst.»

Nach dem Auftaktspiel gegen das Team Canada trifft die US-Auswahl am 27. oder 28. Dezember auf Gastgeber Davos. Die Partien starten jeweils um 20.15 Uhr. Dann wird sich auch zeigen, ob die jungen Spieler mit den erfahrenen und etablierten Profis mithalten können.