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Eishockey-WM: Kanada vs. Schweden – hier im Liveticker und SRF-Stream

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Ein absoluter Kracher gleich zum WM-Auftakt: Kanada trifft auf Schweden

15.05.2026, 15:2015.05.2026, 15:20

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Eishockey-WM in der Schweiz beginnt mit einem echten Kracher. Bevor am Abend die Schweizer Nati in Zürich auf Titelverteidiger USA trifft, spielen bereits am Nachmittag in Fribourg Kanada und Schweden gegeneinander.
  • Es ist auch ein wenig ein Generationenduell: Kanada tritt unter anderem mit Altstars wie Sidney Crosby, Ryan O'Reilly und Mark Scheifele an. Bei Schweden stehen hochtalentierte Teenager wie Ivar Stenberg, Viggo Björck oder Anton Frondell im Kader.
  • Im Parallelspiel in der Schweizer Gruppe duellieren sich am Nachmittag Deutschland und Finnland.
  • Das Spiel beginnt um 16.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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