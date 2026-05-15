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Ein absoluter Kracher gleich zum WM-Auftakt: Kanada trifft auf Schweden
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Eishockey-WM in der Schweiz beginnt mit einem echten Kracher. Bevor am Abend die Schweizer Nati in Zürich auf Titelverteidiger USA trifft, spielen bereits am Nachmittag in Fribourg Kanada und Schweden gegeneinander.
- Es ist auch ein wenig ein Generationenduell: Kanada tritt unter anderem mit Altstars wie Sidney Crosby, Ryan O'Reilly und Mark Scheifele an. Bei Schweden stehen hochtalentierte Teenager wie Ivar Stenberg, Viggo Björck oder Anton Frondell im Kader.
- Im Parallelspiel in der Schweizer Gruppe duellieren sich am Nachmittag Deutschland und Finnland.
- Das Spiel beginnt um 16.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
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