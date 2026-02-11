Nach viel Sonnenschein bei der Abfahrt und der Team-Kombination, wird das heutige Wetter in Bormio nicht ganz so gut werden. Aktuell ist es sehr bewölkt und man sieht keine Sonnenstrahlen. Hoffen wir trotzdem auf ein möglichst faires Rennen.
Liveticker
Die Schweizer sind im Super-G die ganz grossen Favoriten: Rast von Allmen wieder zu Gold?
- Am Mittwoch steht mit dem Super-G der Männer der letzte Speed-Wettbewerb in Bormio an. In der Favoritenrolle sind dabei wiederum die Schweizer. Anwärter Nummer 1 auf die Goldmedaille ist Marco Odermatt.
- Der Weltmeister will nach «Leder» in der Abfahrt und Silber in der Team-Kombination seine erste Goldmedaille an den diesjährigen Winterspielen.
- Vor vier Jahren sicherte sich der Nidwaldner in Peking Gold im Riesenslalom. Gefordert werden dürfte Odermatt allen voran von Franjo von Allmen. Der Doppel-Olympiasieger (Abfahrt und Team-Kombination) stand in den letzten drei Super-G im Weltcup stets auf dem Podest.
- Auch der Italiener Giovanni Franzoni und der Freiburger Alexis Monney wollen bei der Vergabe der Medaillen mitreden. Stefan Rogentin komplettiert das Schweizer Quartett. Der Start auf der Piste Stelvio erfolgt um 11.30 Uhr.
Die Startliste:
1. Nils Allègre (FRA)
2. James Crawford (CAN)
3. Ryan Cochran-Siegle (USA)
4. Christof Innerhofer (ITA)
5. Jan Zabystran (CZE)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Franjo von Allmen (SUI)
8. Raphael Haaser (AUT)
9. Giovanni Franzoni (ITA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Stefan Babinsky (AUT)
12. Fredrik Möller (NOR)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Vincent Kriechmayr (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
20. Cameron Alexander (CAN)
Schicke uns deinen Input
Das heutige Wetter in Bormio
Marco Odermatt und Franjo von Allmen im Vergleich
Die Startliste
1. Nils Allègre (FRA)
2. James Crawford (CAN)
3. Ryan Cochran-Siegle (USA)
4. Christof Innerhofer (ITA)
5. Jan Zabystran (CZE)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Franjo von Allmen (SUI)
8. Raphael Haaser (AUT)
9. Giovanni Franzoni (ITA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Stefan Babinsky (AUT)
12. Fredrik Möller (NOR)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Vincent Kriechmayr (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
20. Cameron Alexander (CAN)
2. James Crawford (CAN)
3. Ryan Cochran-Siegle (USA)
4. Christof Innerhofer (ITA)
5. Jan Zabystran (CZE)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Franjo von Allmen (SUI)
8. Raphael Haaser (AUT)
9. Giovanni Franzoni (ITA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Stefan Babinsky (AUT)
12. Fredrik Möller (NOR)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Vincent Kriechmayr (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
20. Cameron Alexander (CAN)
Schweizer streben auch im Super-G Gold an
Am Mittwoch steht mit dem Super-G der Männer der letzte Speed-Wettbewerb in Bormio an. In der Favoritenrolle sind dabei wiederum die Schweizer. Anwärter Nummer 1 auf die Goldmedaille ist Marco Odermatt. Der Weltmeister will nach «Leder» in der Abfahrt und Silber in der Team-Kombination seine erste Goldmedaille an den diesjährigen Winterspielen. Vor vier Jahren sicherte sich der Nidwaldner in Peking Gold im Riesenslalom. Gefordert werden dürfte Odermatt allen voran von Franjo von Allmen. Der Doppel-Olympiasieger (Abfahrt und Team-Kombination) stand in den letzten drei Super-G im Weltcup stets auf dem Podest. Auch der Italiener Giovanni Franzoni und der Freiburger Alexis Monney wollen bei der Vergabe der Medaillen mitreden. Stefan Rogentin komplettiert das Schweizer Quartett. Der Start auf der Piste Stelvio erfolgt um 11.30 Uhr. (riz/sda)