Super League live: Servette – Winterthur und GC – Ouchy im Ticker

Servette geht gegen Winterthur früh in Führung – GC empfängt Ouchy zum Kellerduell

Eine Woche nach den Ausschreitungen nach dem Cup-Halbfinal, den Servette in Winterthur knapp 1:0 für sich entschieden hat, kommt es erneut zum Duell zwischen den Genfern und dem Team von Patrick Rahmen. Die Heimkurve bleibt in der Partie geschlossen. Aber nicht nur aufgrund der Vorgeschichte ist es eine brisante Partie: Für beide geht es noch um einiges.

Servette könnte mit einem Sieg Druck auf das Zweitplatzierte Lugano machen, das derzeit für die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt wäre. Derweil darf Winterthur noch auf einen Platz in der Quali zur Conference League hoffen. Dafür müsste es aber noch an dem momentan einen Punkt besser dastehenden FC St.Gallen vorbeiziehen. Der FCSG trifft am heutigen Abend (20.30 Uhr) auswärts auf die Tessiner.

Ausserdem kommt es zeitgleich zum Duell des Tabellenvorletzten und des -letzten. Für Stade Lausanne-Ouchy wäre ein Sieg essenziell, da der Abstieg andererseits so gut wie feststehen würde. Die Grasshoppers mit Trainer Marco Schällibaum brauchen ihrerseits aber ebenso dringend einen Sieg, um vielleicht doch noch einmal in Sichtweite von Yverdon zu kommen. Nach aktuellem Stand müsste GC in die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League.

Die Partien beginnen beide um 18 Uhr.

