Bild: keystone

Stuttgart-Schweizer Stergiou trifft bei Sieg gegen Bayern – BVB schiesst sich warm für PSG

Der VfB Stuttgart setzt seine herausragende Saison auch dank des Premierentreffers von Leonidas Stergiou gegen die Bayern durch, während sich der zweite deutsche Champions-League-Halbfinalist Borussia Dortmund deutlich besser präsentiert – obwohl Augsburgs Ruben Vargas trifft.

Mehr «Sport»

Stuttgart – Bayern München 3:1

Die Bundesliga geniesst beim FC Bayern in dieser Saison kaum noch eine hohe Priorität. Vielmehr liegt der Fokus beim Team von Thomas Tuchel auf der Champions League, wo die Münchner mit einem Sieg am Dienstag bei Real Madrid in den Final einziehen könnten. Im Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart konnte der deutsche Rekordmeister aber kein Selbstvertrauen tanken. Gegen starke Schwaben, bei denen auch Leonidas Stergiou traf. Das Tor zum 1:0 war für den 22-jährigen Ex-St.Galler der erste Treffer im Trikot des VfB.

In der Folge glich Harry Kane nach einem sehr umstrittenen Penalty – Waldemar Anton hatte Serge Gnabry mit der Hand im Gesicht gestreift – aus und blieb es lange bei je einem Tor. In der Schlussphase sorgten Jeong Woo-Yeong und Silas aber doch noch für drei Punkte und grossen Jubel in Stuttgart. Damit kommt das Team von Sebastian Hoeness auf zwei Punkte an die Bayern heran.

VfB Stuttgart - Bayern München 3:1 (1:1).

Tore: 29. Stergiou 1:0. 37. Kane (Penalty) 1:1. 83. Jeong Woo-Yeong 2:1. 93. Katompa Mvumpa 3:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou.

Dortmund – Augsburg 5:1

Zehn Änderungen nahm BVB-Coach Edin Terzic im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Paris Saint-Germain vom Mittwoch vor. Einzig Gregor Kobel stand vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League erneut in der Startformation. Von fehlendem Rhythmus war bei Borussia Dortmund in der Partie gegen Augsburg aber nichts zu sehen: Schon nach vier Minuten brachte Youssoufa Moukoko die Gastgeber nach einem missratenen Klärungsversuch der Augsburger in Führung.

25 Minuten später traf der 19-Jährige erneut – zuvor war auch Donyell Malen erfolgreich. Zwar wurde Kobel dann vom Nati-Kollegen Ruben Vargas bezwungen, doch stellte Marco Reus in seinem vorletzten Spiel im Westfalenstadion als Borusse im Gegenzug wieder den Drei-Punkte-Vorsprung her. Nach der Pause bereitete Reus, der am Freitag bekannt gab, Dortmund im Sommer zu verlassen, noch das 5:1 durch Felix Nmecha vor.

Der BVB reist also mit breiter Brust nach Paris, wo es die Teilnahme am Champions-League-Final in Wembley klarmachen will. In der Bundesliga verkürzt der Tabellenfünfte den Rückstand auf Leipzig auf drei Punkte, wobei beide bereits als Teilnehmer der Königsklasse in der nächsten Saison feststehen.

Borussia Dortmund - Augsburg 5:1 (4:1).

Tore: 4. Moukoko 1:0. 20. Malen 2:0. 29. Moukoko 3:0. 32. Vargas 3:1. 34. Reus 4:1. 64. Nmecha 5:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 67.).

Bremen – Mönchengladbach 2:2

Trotz eines Doppelpacks von Nick Woltemade, der zuvor noch ohne Profitor für Werder Bremen war, muss sich das Team von Ole Werner gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Dabei lag Bremen bis kurz vor Schluss in Führung, doch entschied der Schiedsrichter nach Konsultation des Videobeweises auf Penalty, den Florian Neuhaus in der 91. Minute sicher verwandelte. Damit sichert sich das Team von Gerardo Seoane einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Bremen nur noch Aussenseiterchancen aufs europäische Geschäft hat.

Goalie Michael Zetterer ist chancenlos, Florian Neuhaus sichert Gladbach doch noch einen Punkt. Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1).

Tore: 8. Hack 0:1. 45. Woltemade 1:1. 65. Woltemade 2:1. 91. Neuhaus (Penalty) 2:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Wolfsburg – Darmstadt 3:0

Im sechsten Spiel unter Ralph Hasenhüttl feiert das zuvor abstiegsgefährdete Wolfsburg den vierten Sieg. Die Tore beim 3:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten Darmstadt erzielten Patrick Wimmer, Jonas Wind und Vaclav Cerny. Während Darmstadt bereits als Absteiger feststeht, könnte Wolfsburg sich am Sonntag über den Klassenerhalt freuen, sollte Mainz nicht in Heidenheim gewinnen oder die Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum nicht unentschieden enden.

Waren deutlich überlegen: Die Wolfsburger um Torschütze Jonas Wind (m.). Bild: keystone

Wolfsburg - Darmstadt 98 3:0 (2:0).

Tore: 8. Wimmer 1:0. 10. Wind 2:0. 92. Cerny 3:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 65.). (nih/sda)