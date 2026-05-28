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Erzrivalen-Duell im Viertelfinal – Kanada trifft auf die USA
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstagnachmittag gehen an der Eishockey-WM in der Schweiz die ersten Viertelfinals über die Bühne. In Zürich treffen Finnland und Tschechien aufeinander. In Fribourg duellieren sich Kanada und die USA.
- Gerade das Duell in der Westschweiz ist brisant. Kanada möchte sich beim Erzrivalen für die bittere Niederlage in der Verlängerung des Olympiafinals revanchieren – auch wenn die Teams längst nicht mehr vergleichbar sind.
- Die Favoritenrolle gehört Kanada. Das Team mit Sidney Crosby, Macklin Celebrini ist deutlich besser aufgestellt als die Amerikaner, die in der Gruppenphase Mühe hatte.
- Beide Spiele beginnen um 16.20 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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