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Hockey-WM: Kanada trifft im Viertelfinal auf die USA – im Liveticker

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Erzrivalen-Duell im Viertelfinal – Kanada trifft auf die USA

28.05.2026, 15:20

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Donnerstagnachmittag gehen an der Eishockey-WM in der Schweiz die ersten Viertelfinals über die Bühne. In Zürich treffen Finnland und Tschechien aufeinander. In Fribourg duellieren sich Kanada und die USA.
  • Gerade das Duell in der Westschweiz ist brisant. Kanada möchte sich beim Erzrivalen für die bittere Niederlage in der Verlängerung des Olympiafinals revanchieren – auch wenn die Teams längst nicht mehr vergleichbar sind.
  • Die Favoritenrolle gehört Kanada. Das Team mit Sidney Crosby, Macklin Celebrini ist deutlich besser aufgestellt als die Amerikaner, die in der Gruppenphase Mühe hatte.
  • Beide Spiele beginnen um 16.20 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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Crystal Palace gewinnt die Conference League – Glasner mit Happy End
Crystal Palace gewinnt seinen ersten internationalen Titel. Der FA-Cup- und englische Supercup-Sieger von 2025 setzt sich im Final der Conference League in Leipzig gegen Rayo Vallecano 1:0 durch. Für Trainer Oliver Glasner ist es das erhoffte Happy End.
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