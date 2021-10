WM-Qualifikation: Das Duell Litauen gegen Schweiz im Liveticker

Liveticker

Die Schweizer Nati zu Gast in Litauen – gibt's das erhoffte Schützenfest?

Die Schweiz trifft am Dienstag in ihrem sechsten Spiel der WM-Qualifikation auswärts auf Litauen. Gegen den Tabellenletzten der Gruppe C kann die Auswahl von Murat Yakin mit einem Sieg zu Leader Italien aufschliessen. Je höher der Sieg ausfällt, desto besser für die Ausgangslage im Hinblick auf die beiden abschliessenden Spiele im November gegen Italien und Bulgarien.

Europameister Italien hat bei einem Spiel mehr nicht nur drei Punkte mehr als die Schweiz, sondern auch das um sechs Treffer bessere Torverhältnis. Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende die Tordifferenz. Bei den Schweizern fehlen der gesperrte Denis Zakaria sowie neben Granit Xhaka und Haris Seferovic nun auch Manuel Akanji und Kevin Mbabu. Beide haben sich am Samstag im Spiel gegen Nordirland verletzt. (pre/sda)