Die Startliste: 1 Romane Miradoli FRA 2 Alice Robinson NZL 3 Laura Pirovano ITA 4 Lindsey Vonn USA 5 Mirjam Puchner AUT 6 Federica Brignone ITA 7 Cornelia Hütter AUT 8 Lauren Macuga USA 9 Elena Curtoni ITA 10 Sofia Goggia ITA 11 Kajsa Vickhoff Lie NOR 12 Stephanie Venier AUT 13 Lara Gut-Behrami SUI 14 Ester Ledecka CZE 15 Corinne Suter SUI 16 Michelle Gisin SUI 17 Marta Bassino ITA 18 Ariane Rädler AUT 19 Emma Aicher GER 20 Kira Weidle-Winkelmann GER Die weiteren Schweizerinnen: 24 Joana Hählen 28 Malorie Blanc 34 Priska Ming-Nufer 35 Janine Schmitt​

Dortmund dreht das Spiel gegen Lille und steht im Champions-League-Viertelfinal

Das kriselnde Borussia Dortmund steht im Viertelfinal der Champions League. Nach dem 1:1 im Hinspiel siegt das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel in Lille 2:1.

Der Tabellenzehnte der Bundesliga schüttelte den Ligafrust in der Königsklasse ab und zeigte in Nordfrankreich eines seiner besten Spiele in dieser Saison. Er liess sich selbst von einem frühen Rückstand nicht beirren.