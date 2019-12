Bundesliga: SC Freiburg gegen Bayern München im Liveticker

Wenn etwas unter den Christbaum gehört, dann sind es diese 12 Bücher (minus 1)

Alle Jahre wieder legen wir uns Geschenke unter den Baum. Man kann sich aber durchaus auch ohne Baum beschenken. Vor allem mit Büchern – die gehen immer und überall.

Mit der Mikropipette stupst er das Spermium an, es beginnt zu schwänzeln vor Freude, dann erschlafft es abermals. Er saugt es auf und durchstösst die zähe Zellmembran der Eizelle. Zack!

Aber was Steven Schneider da in der Petrischale produziert, wird nie ein Mensch werden. Er hat bloss ein bisschen an ungereiften Eizellen geübt – im Labor des Kinderwunschzentrums. Dort spricht er mit Michael Häberle, dem Fortpflanzungsspezialisten, der sagt, dass die Männer in zwei Millionen Jahren …