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Schicksalsspiel im Tabellenkeller: Schlusslicht Winti empfängt GC + FCZ trifft auf Lugano

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Die 33. Runde der Super League steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Auf der Schützenwiese kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenletzten Winterthur und dem Tabellenvorletzten Grasshoppers. Das Heimteam liegt eine Runde vor der Teilung der Liga und sechs Runden vor dem Ende der Saison fünf Punkte hinter dem Rekordmeister. Für Winterthur ist die Devise klar: Verlieren verboten. Ebenfalls um 18 Uhr angepfiffen wird die Partie zwischen dem FC Zürich und Lugano. Beide Partien kannst du hier im Liveticker verfolgen.

Eine Abendpartie wird es am heutigen Samstag um 20.30 Uhr nicht geben. Nach einem Brand im Basler St. Jakob-Park wurde das Auswärtsspiel des FCB in Thun verschoben.

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