Bournemouth fügte Arsenal eine schmerzhafte Niederlage zu. Bild: keystone

Arsenal patzt und lädt Manchester City wieder ins Meisterrennen ein

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Arsenal – Bournemouth 1:2

Arsenal wird doch nicht etwa auch noch die Meisterschaft verspielen? Der neun Punkte Vorsprung auf Manchester City war ohnehin schon trügerisch. Haben die Skyblues doch noch eine Partie weniger absolviert und steht noch ein Direktduell aus. Nun haben die Gunners die Tür zum Meisterrennen für den Konkurrenten aus Manchester aber noch weiter aufgestossen. Am frühen Samstagnachmittag unterlag Arsenal Bournemouth 1:2.

Schon nach einer guten Viertelstunde brachte Eli Junior Kroupi die Gäste in Führung. Zwar gelang Victor Gyökeres per Penalty in der 35. Minute der Ausgleich, doch verpasste es das Team von Trainer Mikel Arteta nachzulegen. In der 74. Minute konnte sich Bournemouth viel zu einfach durch die eigentlich so starke Defensive Arsenals spielen, woraufhin Alex Scott sich die Ecke vor dem Tor aussuchen konnte und zum 2:1 einnetzte.

Damit hat Manchester City am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Chelsea die Chance, den Rückstand auf Arsenal auf drei Verlustpunkte zu kürzen. In der nächsten Woche kommt es dann zum Direktduell der beiden Meisterschaftskonkurrenten. Das letzte Aufeinandertreffen entschied ManCity im Final des Ligacups vor wenigen Wochen für sich. Daraufhin verspielte Arsenal mit der Niederlage im FA-Cup-Viertelfinal bei Zweitligist Southampton eine weitere Titelchance. Verpassen die Gunners auch noch den ersten Meistertitel seit 22 Jahren, käme dies einer Katastrophe gleich.

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