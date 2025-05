Abstiegskrimi pur im Letzigrund: GC ist gegen Yverdon auf Punkte angewiesen

FCZ schiesst Winterthur ab und hilft damit ausgerechnet GC – Sion und FCSG mit Remis

Der FC Winterthur verpasst eine exzellente Gelegenheit, seine Ausgangslage im Abstiegskampf weiter zu verbessern. Weil ihm die Effizienz fehlt, verliert er beim FC Zürich 1:4. Derweil macht der FC Sion einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Die mit der Referenz von vier Siegen in Folge in den Letzigrund gekommenen Winterthurer erspielten sich eine halbe Stunde lang Chance um Chance. Nachdem Josias Lukembila in der 18. Minute etwas glückhaft seinen dritten Treffer in den letzten drei Spielen erzielt hatte, bot sich der Offensive der Gäste bei Kontern die Möglichkeit auf drei, vier weitere Tore. Auch beste Aktionen konnten Nishan Burkart und Co. im Winterthurer Sturm nicht nutzen.