Eishockey National League live: ZSC Lions – EHC Kloten im Liveticker

Zug, die ZSC Lions, zwei Thesen und der Tanz auf der Rasierklinge

Das Krisenspektakel muss warten. Vielleicht ist es sogar abgewendet. Die ZSC Lions gewinnen nach sechs Niederlagen hintereinander wieder ein Spiel. Ob das 3:2 gegen Meister Zug ein Wendepunkt ist, wird sich schon am Mittwoch zeigen. Beim Derby gegen Kloten.

Wer den Trainer wechselt, muss wissen, warum, und eine These haben, um den Chefwechsel begründen und an die Richtigkeit dieses Schrittes glauben zu können. Wer den Trainer wechselt, muss also wissen, was nicht gut war und was besser werden muss.