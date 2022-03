Kevin Fiala ist mittlerweile bei 20 Saisontoren angelangt. Bild: keystone

Fiala trifft bei Wild-Sieg doppelt – Josi mit Game-Winning-Goal für die Predators

Minnesota – NY Rangers 5:2

Kevin Fiala, 2 Tore, 2 Shots, 1 Hit, 17:05 TOI

Kevin Fiala hat die Minnesota Wild mit zwei Treffern zum 5:2-Sieg gegen die New York Rangers geführt. Der 25-jährige Stürmer traf gegen die Rangers in der 30. Minute zum 3:2 und erhöhte acht Minuten später zum 5:2-Endstand. Zuerst war der Ostschweizer im Powerplay erfolgreich, dann mit einem Backhand-Schuss nach einem raschen Gegenangriff.

Minnesota konnte sich im Rennen um die Playoff-Plätze dank diesem Sieg etwas Luft verschaffen. Fiala, der zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt wurde, erreichte in seiner dritten Saison in Folge die Marke von 20 Saisontoren, davon hat er 16 in den letzten 26 Spielen erzielt.

Beim 3:2 für Minnesota steht Fiala goldrichtig. Video: streamja

Fiala bleibt beim 5:2 eiskalt. Video: streamja

Nashville – Dallas 2:1

Roman Josi, 1 Tor, 5 Shots, 2 Hits, 3 Blocks, 24:30 TOI

Zum Matchwinner avancierte auch Roman Josi. Der Berner Verteidiger erzielte beim 2:1-Sieg seiner Nashville Predators gegen die Dallas Stars 82 Sekunden vor Schluss den alles entscheidenden Treffer. Damit knackte Josi in der Skorerliste die 60-Punkte-Marke. Nashville liegt nun vier Punkte vor Dallas, das im Westen den letzten Playoff-Platz belegt.

Josis Bombe von der blauen Linie. Video: streamja

New Jersey – Colorado 5:3

Nico Hischier, verletzt («lower-body injury»)

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 2 Shots, 3 Hits, 1 Block, 23:02 TOI



Jonas Siegenthaler erhielt beim 5:3 der New Jersey Devils gegen die Colorado Avalanche einen Assist zugesprochen. Er bereitete mit einem Pfostenschuss das 1:3 in der 30. Minute und damit die Aufholjagd gegen das beste Team der Liga vor. Nico Hischier fehlte New Jersey verletzungsbedingt.

Detroit – Arizona 2:9

Pius Suter, 2 Shots, 15:10 TOI

Janis Moser, 1 Assist, 1 Hit, 17:31 TOI​

Auch Janis Moser punktete. Der Bieler Verteidiger liess sich beim 9:2-Sieg seiner Arizona Cardinals bei den Detroit Red Wings einen Assist gutschreiben. Für Pius Suter, der das Eis mit einer Minus-3-Bilanz verliess, war es ein Abend zum Vergessen.

Chicago – Anaheim 8:3

Philipp Kuraschew, 1 Hit, 9:11 TOI

Philipp Kuraschew konnte zum 8:3-Kantersieg der Chicago Blackhawks nicht allzu viel beitragen. Der Schweizer Stürmer erhielt nur etwas über neun Minuten Eiszeit und blieb am Ende ohne Skorerpunkt.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl