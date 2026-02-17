bedeckt, wenig Regen
Olympia 2026: Schweiz gegen Finnland live im Ticker und Stream

Glauser steht wieder im Lineup : Wie schlägt sich die Hockey-Nati gegen Gastgeber Italien?

17.02.2026, 10:3017.02.2026, 11:19

Mit dieser Aufstellung startet die Schweiz gegen Italien:

  • Die Schweizer Nationalmannschaft tritt am Dienstag um 12.10 Uhr gegen Italien als klarer Favorit an. Als die beiden Teams letztmals an Olympischen Spielen aufeinandertrafen - das war 2006 in Turin -, gab es ein 3:3. Seither aber haben die Schweizer enorme Fortschritte erzielt und viermal WM-Silber geholt.
  • Das Team von Trainer Patrick Fischer kann sich eigentlich nur selber schlagen, auch wenn sich die Italiener gegen die Slowakei (2:3) und Schweden (2:5) beachtlich aus der Affäre zogen. Die Gastgeber müssen ohne den zu den Führungsspielern gehörenden Dario Kostner auskommen; der Stürmer von Ambri-Piotta zog sich beim 0:11 gegen Finnland einen Daumenbruch zu.
  • Bei den Schweizern fehlt weiterhin der angeschlagene Denis Malgin, dafür kann Fischer wieder auf die Dienste von Verteidiger Andrea Glauser zählen. Im Tor wird Leonardo Genoni stehen. Sein Ersatz ist Reto Berra, während Akira Schmid auf der Tribüne Platz nimmt.
  • Werden die Schweizer ihrer Favoritenrolle gerecht, bekommen sie es im Viertelfinal wie vor vier Jahren mit Finnland zu tun.
«Hätte ich nie erwartet»: Ski-Freestylerin holt trotz Kreuzbandriss Bronze im Big Air
Ski-Star Lindsey Vonn startete beim olympischen Abfahrtsrennen mit einem Kreuzbandriss – und verletzte sich noch schwerer. Anders lief es bei der Ski-Freestylerin Flora Tabanelli.
Der Schmerz war ständiger Begleiter – doch Flora Tabanelli liess sich davon nicht stoppen. Die Italienerin riskierte für ihren Traum von Olympia alles und wurde belohnt: Trotz eines gerissenen Kreuzbandes gewann die Ski-Freestylerin Bronze im Big Air und holte für Gastgeber Italien bei den Olympischen Winterspielen die nächste Medaille.
