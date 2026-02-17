Liveticker
Glauser steht wieder im Lineup : Wie schlägt sich die Hockey-Nati gegen Gastgeber Italien?
Mit dieser Aufstellung startet die Schweiz gegen Italien:
- Die Schweizer Nationalmannschaft tritt am Dienstag um 12.10 Uhr gegen Italien als klarer Favorit an. Als die beiden Teams letztmals an Olympischen Spielen aufeinandertrafen - das war 2006 in Turin -, gab es ein 3:3. Seither aber haben die Schweizer enorme Fortschritte erzielt und viermal WM-Silber geholt.
- Das Team von Trainer Patrick Fischer kann sich eigentlich nur selber schlagen, auch wenn sich die Italiener gegen die Slowakei (2:3) und Schweden (2:5) beachtlich aus der Affäre zogen. Die Gastgeber müssen ohne den zu den Führungsspielern gehörenden Dario Kostner auskommen; der Stürmer von Ambri-Piotta zog sich beim 0:11 gegen Finnland einen Daumenbruch zu.
- Bei den Schweizern fehlt weiterhin der angeschlagene Denis Malgin, dafür kann Fischer wieder auf die Dienste von Verteidiger Andrea Glauser zählen. Im Tor wird Leonardo Genoni stehen. Sein Ersatz ist Reto Berra, während Akira Schmid auf der Tribüne Platz nimmt.
- Werden die Schweizer ihrer Favoritenrolle gerecht, bekommen sie es im Viertelfinal wie vor vier Jahren mit Finnland zu tun.
