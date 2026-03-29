Zwischen Servette und Lausanne steht es 2:2 – jetzt geht's im Léman-Derby in Runde 5
Am Sonntag steht im umkämpften Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne in Genf das fünfte Viertelfinalduell an. Bisher gab es in dieser Best-of-7-Serie je einen Heim- und einen Auswärtssieg. Es stellt sich also die Frage, welches Team sich den ersten Matchpuck holt. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die Partie kannst du hier im Liveticker und im Stream von TV24 mitverfolgen.
Bereits beendet ist der Viertelfinal zwischen Titelverteidiger ZSC Lions und Lugano (4:0). (nih/sda)
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
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Er ist
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