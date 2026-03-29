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Zwischen Servette und Lausanne steht es 2:2 – jetzt geht's im Léman-Derby in Runde 5

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Am Sonntag steht im umkämpften Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne in Genf das fünfte Viertelfinalduell an. Bisher gab es in dieser Best-of-7-Serie je einen Heim- und einen Auswärtssieg. Es stellt sich also die Frage, welches Team sich den ersten Matchpuck holt. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die Partie kannst du hier im Liveticker und im Stream von TV24 mitverfolgen.

Bereits beendet ist der Viertelfinal zwischen Titelverteidiger ZSC Lions und Lugano (4:0). (nih/sda)

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