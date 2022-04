Champions League: Der Halbfinal Liverpool gegen Villarreal im Liveticker

Liveticker

Das nächste CL-Spektakel? Liverpool will gegen Villarreal ordentlich vorlegen

In der zweiten Partie der Hinspiele der Champions-League-Halbfinals empfängt Liverpool heute ab 21.00 Uhr die Überraschungsmannschaft Villarreal. Nach dem ungefährdeten Sieg in den Viertelfinals gegen Benfica Lissabon ist die Mannschaft von Jürgen Klopp auch gegen die Spanier in der Favoritenrolle.

Dass sich Villarreal als Favoritenschreck indes pudelwohl fühlt, hat es in dieser Champions-League-Kampagne zur Genüge bewiesen. Nach Juventus Turin in den Achtelfinals musste sich zuletzt auch Bayern München vom Europa-League-Sieger und Gruppengegner der Young Boys düpieren lassen. Der sechsfache Champion Liverpool dürfte also gewarnt sein.