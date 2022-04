Am nächsten Mittwoch steigt in Madrid das Rückspiel. Und nach dem einschläfernden 4:3-Kick gestern hoffen Fussballfans gemeinsam mit Gary Lineker auf etwas mehr Action:

«Ein fantastisches Spiel beider Teams. Als Real in der ersten Halbzeit zurück kam, war unser Aufbau ungewöhnlich nervös. Sie pressten wirklich stark. Wenn beide Mannschaften auf Angriff spielen, ist Fussball ein fantastisches Spektakel. Glückwunsch an Carlo, Real ist soo gut. Nun reisen wir nach Madrid, um zu gewinnen und es in den Final zu schaffen.»

Das Spiel geht hin und her, beide Teams kommen zu Chancen für weitere Treffer. ManCity schafft es als erstes, den Ball noch einmal im Netz zu versorgen. Nach einem Foul an Oleksandr Zinchenko an der Strafraumgrenze lässt Schiedsrichter Istvan Kovacs Vorteil laufen – ein hervorragender Entscheid des rumänischen Unparteiischen. So kann City den Angriff fortführen, während die Real-Verteidiger vergeblich auf einen Freistoss-Pfiff warten. Bernardo Silva schnappt sich den Ball und donnert ihn ins Lattenkreuz – ein Prachtstor.

Das Leiden des Pep: City-Trainer Guardiola weiss nach Vinicius Juniors Trick an der Mittellinie, was gleich geschehen wird.

Manchester City also erneut mit zwei Toren voraus – doch Real Madrid antwortet, kaum ist das Spiel wieder angepfiffen. Auftritt: Vinicius Junior. Der 21-jährige Brasilianer lässt City-Captain Fernandinho noch älter aussehen, als der mit seinen 36 Jahren ist. Nach einer Finte an der Mittellinie macht sich Vinicius auf und davon, um den erneuten Anschlusstreffer zu erzielen.

